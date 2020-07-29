Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci
Son Dakika
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un...
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
İKİNCİ DALGA TUZAĞI
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a...
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri ve zararları neler?
Sağlığı tehdit eden mikroplastiklerin nedenleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü’nü penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig’e yükselen Tuzlaspor, birincilik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in elinden aldı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:44
0 Okunma
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci

Antalya Stadyumu’nda oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Saha içerisinde tezahüratlarda bulunan futbolcular birbirlerine sarılarak birinciliği kutladı. Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz ise tribünde bulunan Tuzlaspor yöneticilerine üçlü çektirdi. Saha içerisinde kutlamalara devam eden futbolcular ise cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Saha içerisine kurulan platforma gelen futbolcular ve teknik ekip madalyalarını, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın elinden aldı. Madalya töreninin ardından birincilik kupasını kaldıran Tuzlasporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, saha içerisinde şarkılar söyleyerek birinciliği kutladı.

Tuzlasporlu futbolcu Batuhan Karadeniz ise bir elinde eşi Cemre ve kızı Kayra’nın isimlerinin yazdığı tekmeliği diğer elinde ise birincilik kupasıyla gazetecilere poz verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlasporTFF 1nci LigŞampiyonKupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Beşiktaş'ın ilgilendiği Erkan Eyibil, Trabzonspor'a yakın
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri 'Kapıları Aç'tı
Formula 1'in yeni takımı AlphaTauri 'Kapıları Aç'tı
TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu
TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor
Alanyaspor, Avrupa'ya direkt gidiş bileti istiyor
Bursaspor'da Özer Hurmacı krizi
Bursaspor'da Özer Hurmacı krizi
Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı
Okan Buruk: "En büyük amacımız Avrupa Ligi"
Okan Buruk: "En büyük amacımız Avrupa Ligi"
Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı
Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı