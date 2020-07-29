TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci

Antalya Stadyumu’nda oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Saha içerisinde tezahüratlarda bulunan futbolcular birbirlerine sarılarak birinciliği kutladı. Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz ise tribünde bulunan Tuzlaspor yöneticilerine üçlü çektirdi. Saha içerisinde kutlamalara devam eden futbolcular ise cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Saha içerisine kurulan platforma gelen futbolcular ve teknik ekip madalyalarını, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın elinden aldı. Madalya töreninin ardından birincilik kupasını kaldıran Tuzlasporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, saha içerisinde şarkılar söyleyerek birinciliği kutladı.

Tuzlasporlu futbolcu Batuhan Karadeniz ise bir elinde eşi Cemre ve kızı Kayra’nın isimlerinin yazdığı tekmeliği diğer elinde ise birincilik kupasıyla gazetecilere poz verdi.