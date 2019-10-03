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TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor

TFF 1’inci Lig’de yakaladığı çıkışla zirve mücadelesine devam eden Bursaspor, 7’nci haftanın açılış karşılaşmasında Altay’a konuk olacak. 7 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak iki ekip, tarihleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi.

TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor

TFF 1’inci Lig’de yakaladığı çıkışla zirve mücadelesine devam eden Bursaspor, 7’nci haftanın açılış karşılaşmasında Altay’a konuk olacak. 7 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak iki ekip, tarihleri boyunca birçok kez karşı karşıya geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:05
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TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor

BURSA - 1’inci Lig’de lider Akhisarspor’un ardından 12 puanla ikinci sırada bulunan Bursaspor, 7’nci haftanın açılış maçında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. İlk 3 maçını İzmir Atatürk Stadı’nda oynayan İzmir ekibinin talebi doğrultusunda karşılaşma eksiklikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak. Saat 19.00’daki bu zorlu randevuda deneyimli hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan.

BURSASPOR ÜSTÜN

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet elde eden Bursaspor, 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle birlikte topladığı 9 puanla 11’inci basamakta bulunuyor. Son oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında galip gelerek moral depolayan yeşil-beyazlılar, deplasmandaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Son maçında Adanaspor ile 3-3 berabere kalan Altay ise evinde birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

74’ÜNCÜ RANDEVU

İki ekip bugüne kadar lig ve kupada 73 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi, rakibine üstünlük sağladı. Yeşil-beyazlılar sahadan 31 kez galip ayrılırken, Altay ise 25 galibiyet elde etti. Geride kalan 17 karşılaşmada taraflar birer puana razı oldu. Altay ile Bursaspor, son olarak 7 yıl önce resmi maçta kozlarını paylaştı. 11 Aralık 2012’de İzmir’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanan 2-0’lık skorla Bursaspor oldu.

BURSASPOR DEPLASMANDA ZORLANIYOR

İki takımın İzmir’de oynadığı maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü göze çarpıyor. Altay’ın ev sahipliğinde oynanan 36 mücadelede İzmir ekibi, 18 kez galibiyete ulaştı. 10 mücadelede taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, Bursaspor ise 8 kez kazanabildi. Buna karşın Altay, son 3 maçtır evinde Bursaspor’u yenemiyor. Yeşil-beyazlılar, İzmir’de oynanan son 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

7 YIL ÖNCEKİ SON MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

Yarınki mücadelenin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, daha önce iki takımın da birçok kez maçını yönetti. Öğretmenoğlu’nun düdük çaldığı 10 maçında Altay; 4’er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra, 2 beraberlik aldı. Bursaspor ise Öğretmenoğlu’nun yönettiği 7 maçında; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Altay ile Bursaspor’un arasında oynanan son resmi maç olan ve yeşil-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanan 7 yıl önceki maçta da düdük çalmıştı.

GOL SORUNU YAŞAMIYORLAR

İki takım da bu sezon ligde skorer bir görüntü çiziyor. Hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Bursaspor, geride kalan haftalarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı. 2’şer gol kaydeden Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan ise yeşil-beyazlıların en etkili isimleri oldu. Altay ise 9 kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibinde ise Anton Putsila 3 golle takımının en skorer ismi olarak dikkat çekerken; Leandro Kappel ve Marco Paixao’nun da 2’şer golü bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altay-Bursaspor
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