Terim: Şimdi başka sayfa açma zamanı

İSTANBUL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya 3-2 yenildikleri karşılaşmada iyi mücadele etmelerine rağmen, istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi serüveninin sonuna geldik. Şimdi başka sayfa açma zamanı. Hakikaten inanılması zor bir maçtı. Skoru kabullenmek mümkün değil." dedi.

Tecrübeli teknik adam, bazı maçların unutulmaz olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanın hayatında bazen unutamayacağı maçlar var. Herhalde bu hepimiz için geçerli. 'Bu nasıl gol olmaz?', 'Bu nasıl atılmaz?' diyeceğimiz birçok pozisyon var. Onlar iki kez geldi ve 3 gol yedik. Bunlar bireysel hatalarımızdan oldu. Ben Muslera'nın yere yattığını hatırlamıyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir maçı kaybetmek... Schalke 04'ten de kötü bir haber gelseydi, bizim için inanılmaz bir yıkım ve hayal kırıklığı olurdu. Tek tesellim, sahada uzun zamandır özlemini duyduğumuz bir mücadele olmasıydı. Umarım UEFA Avrupa Ligi'nde bu mücadelemizi devam ettiririz ve orada yeni bir sayfa açıp ileri gideriz."

Taraftar desteğiyle müsabakada çok iyi baskı kurduklarını anlatan Terim, "Skor 3-3 olsa, sonra 4-3, 5-3 olur ama olmadı. Ancak şu bir gerçek ki Galatasaraylılar benim istediğimi istiyor. Ben mağlubiyete üzülen bir adamım. Oyuncularımı mağlubiyette tebrik ettiğim çok azdır. Bugün oyun anlayışları, Porto'yu hapsetmeleri, istekleri ve futbol adına ortaya koydukları her iş beni memnun etti. Böyle bir Galatasaray'ı özlemişiz. Bazen kelimeler mağlubiyetinizi ifade etmez. Böyle oynayın, mağlup olun. Bir daha bunun gerisine düşmemelerini istiyorum." diye konuştu.

"Şu ana kadar başarısız bir tablo var"

Fatih Terim, takım olarak sezonun geride kalan bölümünde başarılı bir performans ortaya koyamadıklarınıbelirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonlar Ligi'nde devam edemiyoruz ama UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Oradan da elenmiş olabilirdik. Bardağa dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Süper Lig'de de daha oynayacağımız çok maç var. Kovalayacağız. Biraz geriyiz, bu da gayet doğal. Genel olarak yapmamız gereken, Galatasaray'ı doğru bir yapıya oturtmak. İstediklerimizi yapamadık. Yapsak iyi olurdu ama olmayınca da ağlayacak halimiz yok. Keşke son 5 maçımızda neler olduğuna da bir baksaydık. Hangi puanları nerede kaybettiğimize de bir baksaydınız. Fenerbahçe maçından başlayan ve bu tarafa gelen maçlara baksaydık. Umut ederim bundan sonra öyle kaybetmeyiz. Kaç puan geriye düşersek düşelim, Galatasaray'ın vazgeçme ihtimali yok. Son şampiyon biziz. Bu gibi yerlerden çok geçtik. Ancak şu ana kadar başarısız bir tablo var. "

Tecrübeli teknik direktör, Bafetimbi Gomis ile ilgili dün yaptığı değerlendirmeden sonra yönetimle arasında sorun olduğuna yönelik iddiaların çıktığını belirterek, "Başkanla, yönetimle, hele Abdurrahim Albayrak ile hiçbir şeyim olmaz. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceksek, aracıya gerek yok. Ben doğrudan söylerim." ifadelerini kullandı.

"Derin ve herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız"

Sarı-kırmızılı teknik adam, birçok mevkide transfere ihtiyaçları olduğunu belirterek, derin ve alternatifli bir kadro kuracaklarını dile getirdi.

Takımda birçok şeyin değişmesi gerektiğini anlatan Terim, "Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerekiyor. Bizim tarafımızdan hepsi tespit edilmiştir. Mevcut arkadaşlarımızın performanslarını dışarıda tartışmayız. Bunlar benim oyuncum. İhtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı bir şekilde götürmeye çalışırken, bir yandan da yarınını halletmek zorundayız. Bunları da en ekonomik şartlarda yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı futbolcularla yolları ayıracaklarını belirten Terim, şöyle konuştu:

"Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Aciliyet santrforda olabilir ama iki oyuncumuzun da kiralık olduğunu düşündüğümüzde, kadromuzda eksik yerleri anlayabiliriz. Eğer mümkünse bonservis ödemeden ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları devre arası değerlendireceğiz. Ancak ocak ve temmuz olarak iki aşamalı düşünüyoruz. İkisinde alacağımız sayı bayağı yüksek olabilir. Bazı oyuncularla arkadaşlarımızın teması var. Galatasaray kendi içerisinde bir tur atacak. Çok derin ve herkesin alternatifi olan bir kadro yapacağız. Birçok mevkiye ihtiyacımız var."

"Herkes değişikliklere hazır olsun"

Fatih Terim, skor üretme konusunda yaşadıkları sıkıntıyla ilgili bir soru üzerine, "Gol vuruşu, vuruş tekniğiyle ilgilidir. Allah da bunu o mevkideki özel oyunculara veriyor. Onun için golcü deniyor. Biz öyle goller kaçırıyoruz ki atmak için önemli golcü olmaya gerek yok. Herhalde başka sebepler de var." şeklinde görüş belirtti.

Ekonomik şartlar çerçevesinde takıma takviye yapmak ve bazı oyuncularla yollarını ayırmak istediklerini tekrarlayan Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devre arasına 3 maçımız kaldı. Bu arada birçok görüşmemiz var. İki tane yabancı eksiğimiz var. Bununla beraber Galatasaray'ın alması için satması lazım. Bunun için de bazı görüşmeler devam ediyor. Ciddi mukaveleler dolayısıyla kayba uğramamamız için herkes elinden geleni yapıyor. İnşallah düşündüğümüze yakın bir transfer dönemi yaşar ve oyuncuları bir an evvel takıma katarız ki devre arasını iyi geçirelim. Herkes değişikliklere hazır olsun. Bazı şeyleri yapmak zorundayız."