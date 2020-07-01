Terim: Sezonu adalet arayarak bitiriyoruz

Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.
DHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.
DHA