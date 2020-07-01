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Terim: Sezonu adalet arayarak bitiriyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:38
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Terim: Sezonu adalet arayarak bitiriyoruz

Terim, yaptığı açıklamada, "Organize ve profesyonelce başlayıp, zorlu geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasaray
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