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Terim'den Rize maçı sonrası açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda ofsayt bayrağının kaldırılmamasıyla ilgili olarak, "Kabul ediyorum kural 'Oynat, devam' diyor ama bir futbolcu net olarak ofsayt olduktan sonra 18'in içinde ayağına müdahale etmesine müsaade etme. Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı" dedi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 08:55
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Terim'den Rize maçı sonrası açıklamalar

Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın olduğu gibi Muslera'nın da sakatlandığını hatırlatan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef Emre Akbaba gibi, aşağı yukarı aynı yerden Muslera'nın kırığı oldu. Andone de diz bağlarında sıkıntı yaşadı. Muslera ve Andone çok önemli kayıplar. Bu kuralın (Ofsayt şüphesi olan pozisyonda devam oyunu ettirme) en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. Kabul ediyorum kural 'Oynat, devam' diyor ama bir futbolcu net olarak ofsayt olduktan sonra 18'in içinde ayağına müdahale etmesine müsaade etme. Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Maçın önüne geçti bunlar. İyi oynamadığımız bir gün olarak söyleyebiliriz, Rizespor'u tebrik ederim. Penaltı var mıydı, yok muydu, bizimki olur muydu, olmaz mıydı, artık bunu otoriteler değerlendirecektir. İyi oynamadık, Rizespor daha iyi mücadele etti ve savaştı. Bugün bazı şeylere ister tesadüf, ister şanssızlık deyin, yaşanmaması istenen şeylerdi. Çok üzgünüz. Donk cezalı, Adem cezalı. 4 tane oyuncu eksilttik. Bugün çok iyi oynayan, çok iyi mücadele eden bir Galatasaray hocası olarak konuşmak isterdim. Bu benimle oyuncularım arasındaki konu ama sahadaki olaylar farklı. Hoşuma gitmedi, beğenmedim. Kalan maçlarımızda pes etmeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Beklemediğimiz, istemediğimiz bir yol kazası. Rizespor'un iyi mücadelesini tekrar tebrik ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasaray
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