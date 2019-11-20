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Tekvandonun şampiyon annesi

Evlendikten sonra ara verdiği tekvandoya çocuğunun büyümesiyle yeniden başlayan işitme engelli 26 yaşındaki Nazlı Tanrıverdi, vardiyalı çalıştığı fabrikada mesai saatinden kalan zamanlarda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu, iş ve spor hayatında başarılı anne olarak anılmak isteğiyle dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Tekvandonun şampiyon annesi

Evlendikten sonra ara verdiği tekvandoya çocuğunun büyümesiyle yeniden başlayan işitme engelli 26 yaşındaki Nazlı Tanrıverdi, vardiyalı çalıştığı fabrikada mesai saatinden kalan zamanlarda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcu, iş ve spor hayatında başarılı anne olarak anılmak isteğiyle dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:32
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Tekvandonun şampiyon annesi

ANTALYA - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan işitme engelli Nazlı Tanrıverdi, spor yapan arkadaşlarından heveslenerek 7 yıl önce tekvandoya başladı. Tekvandoyu hem eğlenceli hem de heyecanlı bulan Tanrıverdi, iki yıl antrenman yapıp, müsabakalara katıldı. 2014'te kendisi gibi işitme engelli eşiyle dünyaevine giden Nazlı Tanrıverdi, spora ara verdi. Bu sırada çocuğu olan Tanrıverdi, bebeği 1 yaşına geldikten sonra yeniden tekvandoya başladı. Bir beyaz eşya fabrikasında vardiyalı çalışan Nazlı Tanrıverdi, işinden ve ailesinden kalan zamanlarda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya kazanmanın gururunu yaşayan Nazlı Tanrıverdi, milli takım kamplarında da yer alarak yeni turnuvalara hazırlanmaya devam ediyor. Gelecek yıl Yunanistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen Tanrıverdi, "Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. En büyük hayalim olimpiyat madalyası kazanmak. Sporda başarılı bir anne olmayı çocuğumun da büyüyünce tekvandoda başarılarıyla adından söz ettirmesini istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekvandonun şampiyon AnnesiNazlı Tanrıverdi
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