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Teknik Direktör Er: "İzin çıkarsa Eskişehir maçını kapalı gişe oynarız"

24 Aralık 2020 Perşembe 16:39
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Teknik Direktör Er: "İzin çıkarsa Eskişehir maçını kapalı gişe oynarız"

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın çıktığı her maçı kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi. Er, "Geldiğimiz nokta çok değerli. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz" dedi. Teknik Direktör Mustafa Er, Bursaspor’un geleceğine güvenle bakıyor" Ekibiyle birlikte 1 Eylül’de işbaşı yapan ve 3,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde ortaya çıkardığı takımın sergilediği performansla Türkiye’nin gündemine girmesini sağlayan Mustafa Hoca, Bursaspor’un artık Avrupa’nın da ilgisini çektiğini söyledi.

HEPSİNİ KAZANABİLİRİZ

Sezon sıkıntılı başladıklarını vurgulayan Mustafa Er, "Geldiğimiz nokta çok değerli. Takım halinde ciddi bir aşama kaydettik. Oyuncularımızın tecrübesizliği var ama bu oynayarak giderilecek bir şey. Futbolcularım her karşılaşmayı, tabii ki rakibe saygı duyarak, içeride dışarıda oyun planına sadık kalarak kazanabileceklerine inanıyorlar" dedi.

MUAZZAM GOLLER ATTIK

Her maçta gol atan bir takım olduklarını da vurgulayan Mustafa Hoca şöyle devam etti: "Ofansif bir futbol tercih ediyoruz. Evet belki çok gol yiyoruz. Bu konuda biz de kendimizi eleştiriyoruz. Çünkü yediğimiz gol sayısı gerçekten fazla. Takım halinde çalışmalar yapıyoruz ama maalesef bu konuda istediğimiz seviyeye gelemedik. Ancak ofansif anlamda 15 lig, 3 kupa maçında muazzam bir şekilde gol attık. 28 golle ligin en fazla gol atan takımıyız. Kupada da 3 maçta 7 gol attık. Çok daha fazlasını yapabilirdik. Geldiğimiz nokta çok değerli. Gidebildiğimiz en üst noktaya kadar gitmek istiyoruz.
OYUNDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ..Transfer dedikoduları, oyuncularımızı arayan bir çok insan, belki menajerler, belki kulüpler var. 17-18 yaşında oyuncularımız var. İlk 11’de 8 tane altyapı oyuncusuyla oynuyoruz. Onları oyunda, sahada tutabilmek adına çok mesai harcıyoruz. Antrenmandan çok saha dışı toplantılarımızda bire bir, ikiye iki, grup halinde, takım halinde sürekli konuşuyoruz. Maalesef bazı şeyleri yaşayarak ögreneceğiz. Ancak geldiğimiz nokta çok değerli. Bu şekilde üzerine koyarak devam etmek istiyoruz.

TARAFTARIMIZ ÇOK BÜYÜK

Teknik Direktör Mustafa Er, koronavirüs pandemisi nedeniyle stadyumlara taraftarın alınmamasının eksikliğini de yaşadıklarını söyledi. Mustafa Hoca, "Bizim taraftarımız çok büyük. Şuan pandemiden dolayı yanımızda değiller. Ben şöyle düşünüyorum; bizim taraftarımızın özellikle altyapı oyuncularına ciddi bir ilgisi var. Geçmiş yıllarda da bu vardı zaten. Şuanda bu oyuncu gurubun kesinlikle sahipleneceklerdir. Ciddi anlamda destek vereceklerine yüzde yüz inanıyorum. Oyuncularımızın taraftarın karşısındaki heyecanını aslında merak ediyorum. Şu an statlar açılsa Eskişehirspor maçından 3 gün önce biletler bitecektir. Öyle bir hava oluştu Bursa’da.

REAKSİYON ÖNEMLİ

Oyuncuların 30 bin 40 bin kişinin karşısına çıkıp verecekleri reaksiyon bu da önemli. Belki çok etikilenebilecek oyuncular olacak. Kaleciler dahil 28 kişilik kadromuz var ve 8-10 tanesini bu sene profesyonel yaptık. Seyircisiz bir ortamda oynuyorlar. Bunun artısı da eksisi de olabilir bize. Oyuncuların bu psikolojiye hazırlığı anlamında eksisi olabilir ama ben yine de ümit ediyorum ki bu süreç biter ve bu birliktelik inşallah sağlanır. Çünkü gerçekten keyif anlamında bu iş olacaksa seyirci de olması lazım. Belki yüzde 30, 40, 50 açılabilir ilerleyen süreçte. Ama ben mutlaka güzel bir birliktelik olacaktır diye düşünüyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Er: İzin çıkarsa Eskişehir Maçını Kapalı Gişe OynarızMustafa Yıldız
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