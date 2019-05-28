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Tecrübeli kaptandan açıklama
Tecrübeli kaptandan açıklama

Tecrübeli kaptandan açıklama

"Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak"

Tecrübeli kaptandan açıklama

"Başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak"

28 Mayıs 2019 Salı 15:48
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Tecrübeli kaptandan açıklama

İSTANBUL -  Fenerbahçe ve milli takımın kaptanı olan, Türk futbolunun en tecrübeli isimleri arasında yer alan Mehmet Topal, Antalyaspor maçında karşılaştığı durum ve sonrasında yapılan yorumlar hakkında açıklama yaptı.

Mehmet Topal'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yoğun ve yorucu bir ligin son maçına huzur ve büyük bir inançla girdiğim an, bir kısım taraftarımızın psikolojik yorgunluk sonrası tarafıma gösterdikleri tepki ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı.  Tarafımdan yapıldığı iddia edilen basın açıklamasının bazı medya organlarında yer almasını üzüntüyle takip ettim. Yaşanan olayın ardından 'takımda kalacağım, gideceğim, vefasızlık vb.' söylemleri değil basın açıklaması, sözlü olarak dahi telaffuz etmedim. Kırgınlıklar kızgınlıklar yaşanır ve bunlar insana özgü yaşanması gereken duygulardır. Bazen kırgın, bazen mutlu olmak insanın doğasında var. Anlık yaşanan duygu değişimleri ile hareket edecek kadar düşüncesiz olmadım.  Sadece bilin ki, başlatılan kurgu ve oluşturulmaya çalışılan algı; yapanların istediği şekilde sonlanmayacak. Beni tanıyan bilen herkese tekrar ediyorum 'gidiyorum vefasızlığa tahammül edemem' vs. bu cümleleri zaten kullanmam söz konusu olamaz. Bu haberleri kurgulayanları da vicdanları ile baş başa bırakıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TopalTecrübeli KaptanAçıklama
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