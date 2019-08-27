TDL YARIŞLARI TURU İLE DÜNYADA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR 

İSTANBUL- TDL, yarışlarının yanı sıra 2019 yılında da birçok sportif, kültürel aktivite, festival ve drone / teknoloji etkinliklerine katılım sağlamaya devam etmektedir. TDL'nin misyonu 50 pilot ve 25 eğitmeni ile ülkemizde drone ve bağlı teknolojilerini kaliteli drone / maker eğitimleri ile gençlere ve çocuklara ulaştırmak, yaygınlaştırmaktır.

5-8 EYLÜL’DE 4 GÜNDE 3 YARIŞ

DÜNYANIN EN HIZLI VE ÜNLÜ DRONE YARIŞI TAKIMI XBLADES’İN PİLOTLARI TDL PİLOTLARI İLE BİRLİKTE

Dünyanın bir numaralı drone yarış takımı olan Xblades Racing, dünyanın en iyi freestyle ve yarış pilotlarını bünyesine katmış olup, en son drone yarış teknolojisi ile tanıştırmış öncü bir takımdır.

3 etaplı TDL drone yarışlarında XBlades Racing takımından,

Star pilot LUKE BANNISTER / WDP Dubai Şampiyonu, DR1 Şampiyonu, DCL Şampiyonu 2016/17/18 BanniUK -

MAC POSHWALD /DR1 and DCL Şampiyonu ,

Harry Plested / DR1 Şampiyonası Star Pilot ,

Leo Whitfield, / Avrupa Kupası Üçüncüsü.

Shlomo , İsrail Şampiyonu ve Drone Champions League Yıldızı

TDL takımında da Türk pilotların yanı sıra Hollandalı şampiyon pilotlar,

Jedeye FPV, DroneD, Sir Crashalot da yarışacak.

TDL RACES

DRONE SPORLARI İÇİN FANTASTİK BİR HAFTA!

ŞOVLAR, DENEYİM ALANLARI, WORKSHOPLAR, MÜZİK- EĞLENCE

Dünya şampiyonu drone yarış takımı, XBlades Racing ve Türkiye'deki drone sporlarının öncüsü Tech Drone League, birlikte ilk drone yarış etkinliğini gerçekleştiriyor!

TDL ve XBlades’in 3 etaplı turunda birçok interaktif teknolojik etkinlik de yer alacak.

Tech Drone League Ve Xblades Yarışları, Drone Uçuş Deneyimi, Şov Dronelarının Gösterileri, Drone Oyunları, Fpv Drone Uçuşu, Drone Simülatörleri, Robot Yarışması, Onlıne Vr Turnuvaları, Maker / Robotik Kodlama Atölyeleri, Segway Alanı, E-Spor, Eracıng Simülatörü, Sahne, Dj, Mc, Canlı Yayınlar ve çok daha fazlası…

5 ile 8 Eylül arasında, dört gün boyunca üç benzersiz pistte üç yarış yapılacak. Seyirciler gösterileri, etkinlikleri, pist açılışlarını, atölyeleri, robot yarışmasını, festivalleri, televizyon programlarını ve canlı yayınları dört gözle bekleyebilirler

5-6 EYLÜL GAMEX İSTANBUL

Pilotlar, 150.000'den fazla ziyaretçinin katılacağı GameX Fuarı'na katılacak. Tech Drone League, 3. kez ülkemizin ve Orta Doğu’nun en büyük Uluslararası Dijtal Oyun ve Eğlence Fuarı GameX’te 1500m2 alanı ile yer alıyor. Katılımcılar 4 gün boyunca pilotların şov yarışlarının yanı sıra, teknolojik yenilikleri deneyimleyebilecekler.

INTERCITY İSTANBUL PARK TDL OUTDOOR YARIŞ VE EĞİTİM PİSTİ DÜNYA ŞAMPİYONLARI İLE AÇILIYOR

TDL ve XBlades pilotları 6 Eylül’de TDL’nin Intercity İstanbul Park’ta yer alan drone, maker eğitimlerinin verileceği TDL Akademi’yi, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk yerleşik 5000 m2’lik outdoor pistinin açılışını şov yarışları ile gerçekleştirecekler.

TDL Pilotları ve öğrencilerin kış aylarında da rahat uçabilmeleri için Intercity Istanbul Park’ta indoor bir TDL pisti daha kurulacaktır. TDL Akademi’de drone uçuş, ticari IHA0-1 ehliyetlendirme, sporcu lisans eğitimlerinin yanı sıra Robotik, Kodlama ve 3D eğitimleri de verilecektir.

BÜYÜK FİNAL 7-8 EYLÜL’DE ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİ İLE KENT MEYDANI’NDA

XBlades ve TDL pilotları, Antalya Muratpaşa Kent Meydanı'nda binlerce seyircinin önünde büyük finalde yarışacaklar.

Kent Meydanı’nda ayrıca katılımcılar için deneyim, eğitim ve eğlence odaklı drone ve teknoloji festivali de düzenlenecek. Antalya’da ilk defa bu kapsamda düzenlenecek festivalde robotik yarışması, drone deneyim alanları ve birçok teknolojik etkinlik de yer alacaktır.

2 gün boyunca sürecek festival sırasında TDL Yarışları, MC’lerle, fenomenlerle internetten de canlı yayınlanacaktır. Yarışlar arasında canlı grup ve DJ’lerin performansları izlenecektir. İzleyicilerin yarış heyecanını yaşayabilmesi için LED ekranlarda yarış ve etkinliklerin yayını yapılacaktır. Ödül töreni ve kutlamalar ile kapanış yapılacaktır.

ELİF HAYVALI