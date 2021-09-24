Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1388.5
ALTIN
498.34
DOLAR
8.8367
STERLİN
12.1201
EURO
10.3761
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
33 adet muhtelif araç satışı yapılacak
33 adet muhtelif araç...
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TBF Başkanı Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

24 Eylül 2021 Cuma 11:50
5 Okunma
TBF Başkanı Türkoğlu’ndan yeni sezon mesajı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2021-2022 basketbol sezonu öncesi bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kulüplerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri, sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli basketbolseverler;

Basketbolda 2021-2022 sezonunu büyük bir heyecan ve sevinçle karşılıyoruz. Basketbola olan büyük tutkumuz ve artan coşkumuzla yeni sezonda da yorulmadan çalışmaya hazırız. Kulüplerimizin ve liglerimizin kalitesinin her sezon daha fazla kabul görüp, takdir edilmesi bizleri çok memnun ediyor. Geçen sezon Avrupa’da mücadele eden Türk takımlarının gurur veren başarıları, 2021-2022 sezonunda da kadınlarda 8 erkeklerde 10 takımla Avrupa kupalarında yer alacak olmak bunun en önemli göstergesi. Bu vesileyle geçtiğimiz sezon THY Euroleague’de şampiyon olan Anadolu Efes ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Pınar Karşıyaka’yı bir kez daha tebrik ediyor, Avrupa’da ülkemizi temsil eden bütün takımlarımızın başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum.

Göreve geldiğimiz günden itibaren hassasiyetle yaklaştığımız televizyonda basketbol yayınlarını, hem kulüplerimiz hem de basketbol izleyicisi için geliştirerek haftada 5 maçtan 12 maça çıkardık. Her hafta ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan maçların tamamını ekrana taşımanın yanı sıra; Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve normal sezonda ilk kez Türkiye Basketbol Ligi’nin ulusal televizyonlardan taraftarlara ulaşmasını sağladık. Yeni sezonda da yaptığımız yayın anlaşmalarıyla her üç ligimizdeki maçlar televizyon yayınları aracılığıyla basketbol izleyicisine ulaşacak. Ayrıca basketbolseverler, TBF YouTube kanalından tüm liglerimizde oynanan maçların önemli bir kısmını canlı yayınlarla takip edebilecekler.

Geçmiş yıllarda sıklıkla liglerimizden bazı kulüplerimiz ekonomik gerekçelerle kapanarak ayrılmak zorunda kalıyordu. ING Basketbol Süper Ligi gibi değerli bir ligimizde bile her sezon kapanan kulüpler görüyorduk. Devreye soktuğumuz Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile bu soruna çözüm bulmayı amaçladık. Yeni sezona başlarken, ING Basketbol Süper Ligi’nde ekonomik gerekçelerle kapanan hiçbir kulübümüzün olmaması şüphesiz bu uygulamanın en önemli kazanımları arasındadır. ING Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon tam olarak uygulamaya başladığımız Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı’nı 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi’nde deneme yılı olarak başlatacağız. İnanıyorum ki; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı, bu liglerimizdeki kulüplerimizin de geleceğe daha sağlam bakmasına ve mali sürdürülebilirlik anlamında emin adımlar atmasına yardımcı olacaktır.

Basketbol, taraftarıyla güzel ve hepimiz salonları dolu görmeyi fazlasıyla özledik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan geçtiğimiz sezonun ardından basketbol tutkusunun salonlarda seyircisiyle yaşanmasını çok istiyoruz. Devam eden pandemi şartlarında seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde 50 ile sınırlandırmış olsak da bu coşkuyu taraftarlarımızla buluşturacağımız için mutluyuz.

2021-2022 sezonu başlarken; bütün kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve görevlilerimize gönülden başarılar dilerken; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına Türk basketboluna sundukları değerli katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBF Başkanı TürkoğluYeni Sezon Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor
Somaspor'un hedefi Diyarbekirspor
Çaykur Rizespor’da gündem teknik direktör
Çaykur Rizespor’da gündem teknik direktör
Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından
Süper Lig'de 6'ncı haftanın ardından
Fenerbahçe - GZT Giresunspor: 2-1
Fenerbahçe - GZT Giresunspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: 2-0
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: 2-2
Beşiktaş 9 eksikle Altay deplasmanına gidiyor
Beşiktaş 9 eksikle Altay deplasmanına gidiyor
Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında 
Voleybolun Sultanları, Ihlara turnuvasında 
Kayserispor, Galatasaray’ı evinde 47 yıl sonra yendi
Kayserispor, Galatasaray’ı evinde 47 yıl sonra yendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma