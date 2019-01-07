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TBB: Kulüp borçlarının silinmesi söz konusu olmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir  bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan çalışmanın, "borçların silinmesi veya piyasa normları dışında fiyatlama yapılması"nın söz konusu olmadığını duyurdu.

TBB: Kulüp borçlarının silinmesi söz konusu olmayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir  bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan çalışmanın, "borçların silinmesi veya piyasa normları dışında fiyatlama yapılması"nın söz konusu olmadığını duyurdu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:02
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TBB: Kulüp borçlarının silinmesi söz konusu olmayacak

İstanbul, (DHA) 

 
TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu konulara dikkat çekildi:

"TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da  temsilen katılmaktadır.

"Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.

"Futbol  kulüplerimiz  ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir.  Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

"Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.

"Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.

"Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir.

"Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu’nun liderliğinde, TBB’nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır."

DHA

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TbbKulüpBorçSilmekönce Vatan
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