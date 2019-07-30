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Tayk-Eker Olympos Regatta 2019 için heyecan başlıyor

Gemlik'ten Mudanya'ya uzanan kıyı coğrafyası ile yelken sporuna kucak açan Bursa'da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan 'TAYK-Eker Olympos Regatta' yarışları, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye- Moda rotasında düzenlenecek.

Tayk-Eker Olympos Regatta 2019 için heyecan başlıyor

Gemlik'ten Mudanya'ya uzanan kıyı coğrafyası ile yelken sporuna kucak açan Bursa'da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla yapılan 'TAYK-Eker Olympos Regatta' yarışları, 23-25 Ağustos tarihleri arasında İstanbul-Moda, Tirilye koy içi ve Bursa-Tirilye- Moda rotasında düzenlenecek.

30 Temmuz 2019 Salı 13:27
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Tayk-Eker Olympos Regatta 2019 için heyecan başlıyor

BURSA - TAYK tarafından; Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü (BYK) ile Moda Deniz Kulübü (MDK) iş birliğinde düzenlenen yarış, yedinci yılında nefes kesen mücadeleye sahne olacak. 'TAYK-Eker Olympos Regatta' yarışı, asırlardır dillere destan güzelliği ile Hititler'den Romalılara, Bizanslılardan Osmanlı İmparatorluğu'na birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa'nın simgesi, antik çağlarda Anadolu'nun en yüksek dağlarından biri olan Uludağ'ın 'hep parlayan' anlamına gelen 'Mysia Olympos' isminden ilham alıyor. 'Olympos' ismi ile 2013 yılından bu yana düzenlenen 'TAYK-Eker Olympos Regatta' yarışına, yedinci yılında 35 profesyonel tekne ve 350 yelkenci katılımı bekleniyor.

Moda Deniz Kulübü önünden 23 Ağustos Cuma günü saat 17.55'te verilecak start ile başlayacak 'TAYK-Eker Olympos Regatta'; 24 Ağustos Cumartesi günü Bursa'nın tarih kokan yöresel lezzetleri ile ünlü kıyı kasabası Tirilye'deki koy yarışları ile devam edecek. 25 Ağustos Pazar günü Tirilye'den start verilecek yarış, Ataköy'de son bulacak. Yarış, İstanbul'dan Bursa'ya denizin zorlu şartlarına, güçlü dalgalarına, beklenmedik sürprizlerine aklı, kas gücü ve ekip ruhuyla karşı koyan 30 teknenin 3 gün boyunca zorlu zirve mücadelesine sahne olacak. Rüzgârı en iyi hisseden tekne zirveye ulaşacak ve 'Eker Olympos Regatta Kupası'nı kazanacak.

Organizasyonun kayıtları ise kayıt işlemlerinin başlamasının ardından 'http://www.tayk.org.tr/yaris-ilanlari' adresinden yapılabilecek.

Yarış programı şöyle:

23 Ağustos Cuma, 17.55 (Start - Moda)

24 Ağustos Cumartesi, 13.55 (Koy Yarışları - Tirilye)

24 Ağustos Cumartesi, 19.00 (Ödül Töreni & Eker Mangal Partisi - Tirilye)

25 Ağustos Pazar, 09.55 (Finiş - Tirilye)

26 Ağustos Pazartesi, 19.00 (Ödül Töreni - Moda Deniz Kulübü)
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tayk-Eker Olympos Regatta 2019Bursa
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