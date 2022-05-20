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'Tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa finalinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Sivas için tarihi bir gün. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 10:26
'Tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor'

Çalımbay, ligin son maçında ve kupa finalinde oynayacakları 2 Yukatel Kayserispor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ligde geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendikleri maçı değerlendiren Çalımbay, mücadeleye çok iyi konsantre olduklarını söyledi.

İyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Final oynayacağımız maç için ölçü olacak bir maç değildi ve oyun olarak çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Güzel bir lig maçı oldu. Takımımızın oyun disiplini gayet güzeldi. İyi bir galibiyetle döndük" diye konuştu.

Yukatel Kayserispor ile hem ligde hem de kupada üst üste 2 maça çıkılacağının hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Ligdeki maça tam kadro çıkmayacağız. Korumamız gereken arkadaşlarımız var, maç oynayıp dinlenmesi gereken arkadaşlarımız var. Aklımız kupa maçında ama evimizde oynayacağımız lig maçını kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

'SİVAS İÇİN TARİHİ BİR GÜN'

Ziraat Türkiye Kupası final maçına biletini alan taraftarların Sivas Belediyesi tarafından otobüslerle maça götürüleceğinin hatırlatılması üzerine Çalımbay, "İlimizden ayrılan Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aytemiz Alanyaspor maçında mükemmel bir taraftar desteği sağladılar. İstanbul'da Sivaslı çok. Onların da desteği bizim için çok çok önemli. Belediye başkanımızın da yaptığı destek çok güzel bir şey. Konvoy halinde maça gitmek harika bir şey olacak. Sivas için tarihi bir gün. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Taraftar benim için her zaman birinci adamdır" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporRıza çalımbayFutbolZiraat Türkiye Kupası
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