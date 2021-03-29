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Taha Altıkardeş’e Roma, Nice Ve Strasbourg Kancası

29 Mart 2021 Pazartesi 10:27
3 Okunma
Taha Altıkardeş’e Roma, Nice Ve Strasbourg Kancası

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İtalya Serie A takımlarından Roma ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice'in Bursasporlu Taha Altıkardeş'i takibe aldığı iddia edildi. Bursasporlu Taha Altıkardeş‘in Roma, Nice ve Strasbourg‘un transferi için ilgili oldukları belirtildi. Haberde 2003 doğumlu savunma ve orta saha oyuncusu Taha, Altıkardeş‘in Bursaspor tarafından Türk futboluna sunulduğu ve genç oyuncudan büyük beklentilerin olduğu ifade edildi.Çok küçük yaşına rağmen, altyapısından yetiştiği Bursaspor A Takımında forma giydiği belirtilen haberde derlediği bilgilere göre Bursa doğumlu savunmacının gelişmesi büyük liglerde ilgi uyandırıyor. Roma onu yakından takip ederken, Fransa Ligue 1‘den Nice ve Strasbourg da yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Taha Altıkardeşe RomaNice Ve Strasbourg Kancası
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