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Taha Akgül, dünya ikincisi oldu 

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, dünya ikincisi oldu 

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:32
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Taha Akgül, dünya ikincisi oldu 

ANKARA

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, finalde karşılaştığı Gürcü Geno Petriashvili'ye 6-6 biten maçta son puan avantajı ile mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'yi 125 kg'da temsil eden Taha Akgül dün ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhİmov'u 3-0 yenerek geldiği yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 mağlup edip rakiplerine puan bile vermeden adını finale yazdırmıştı.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi bu akşam finalde, son Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup ettiği ve son iki yılın dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriasvili ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi kaybeden Taha Akgül dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

RECEP TOPAL REPESAJ MAÇI HAKKINI KAYBETTİ

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün 61-79-86-97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi 61 kg'da temsil eden Recep Topal ilk maçında İran'lı Behnam Eshagh Ehsanpoor'a 6-3 yenildi. İranlı güreşçi yarı finalde yenilince Recep Topal elendi.

86 kg'da Fatih Erdin eleme maçında Kanadalı Alexander Robert Moore'yi 7-2 yenerek tur atladı. İkinci turda İspanyol Taimuraz Frıev Naskıdaeva ile karşılaşan milli güreşçi 9-9 biten maçın ardından son puan avantajıyla minderden yenik ayrıldı. İspanyol güreşçi çeyrek finalde yenildiği için milli güreşçi şampiyonaya veda etti.

79 kg'da Muhammet Nuri Kotanoğlu ilk karşılaşmasında Hintli Jitender Jitender'e mağlup oldu. İranlı güreşçi çeyrek finalde yenilince milli güreşçi elendi.

97 kg'da İbrahim Çiftçi  eleme turunda karşılaştığı İran'lı Ali Khalil Shabanıbengar'a mağlup oldu. İranlı güreşçi bir sonraki turda yenilince milli sporcu Dünya Şampiyonası'na veda etti.

MİLLİ TAKIM ŞAMPİYONAYI 4 MADALYA VE 4 OLİMPİYAT KOTASI İLE TAMAMLADI

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14 Eylül'de başlayan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türkiye, 4 madalya ve 4 Olimpiyat kotası ile tamamladı. Grekoromen stilde 130 kg'da Rıza Kayaalp altın, 97 kiloda Cenk İdem Bronz, Serbest Stilde ise, 125 kiloda Taha Akgül ve 57 Kiloda Süleyman Atlı gümüş madalya aldı. Ayrıca bu milli güreşçiler 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme hakkını da elde ettiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taha AkgülDünya IkincisiKazakistanDünya Güreş Şampiyonası
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