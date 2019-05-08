TAB'ın projeleriyle başarılı tenisçiler yetişiyor 

ANKARA (DHA)

'Herkes Tenisle Tanışsın' ve 'Minik Eller Raket Tutsun' sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dünyaca ünlü tenisçilerin tenis materyallerini bağışlayarak destekçi oldukları öğrencilerin başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden Tenis Aile Birliği (TAB) 'ne ulaşan antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tenisle tanışan çocukların kısa sürede elde ettikleri başarıları anlattı.

ÇAĞLA'NIN RAKETİYLE GELEN ŞAMPİYONLUK

Tenis İl Temsilciliği ile iletişime geçerek Tenis Aile Birliği'ne ulaştıklarını belirten Osmaniye 75'inci Yıl Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Döne Öktem, "Tenis Aile Birliği taleplerimize çok kısa sürede dönüş yaptı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum açıkçası. Şu anda okulumuzda 30 öğrenci tenis oynuyor ve gittikçe de sayıları artıyor. Bu başarıya okulun basketbol sahasında çalışarak ulaştık.Üstelik çocuklarımız bu galibiyetlere milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay'ın raketi, forması, topları, bileklikleri ve çantasını kullanarak ulaştılar. Bu anlamda bu başarıların manevi olarak da değeri çok büyük. Öğrencilerimiz Tenis Aile Birliği'nden gelen malzemelerle, Okul Sporları Yıldız Erkekler İl birinciliği, Yıldız Kızlar il birinciliği, Küçük Kızlar İl üçüncülüğü, Küçük Erkekler İl üçüncülüğü kazandı" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI ÖNCE KORTLARA SONRA TURNUVALARA DAHİL ETTİK"

Batman'da tenis antrenörlüğü yapan Mehmet Özer, Tenis Aile Birliği'ni yaklaşık 1 buçuk yıl önce şans eseri sosyal medyada gördüğünü ve hemen iletişime geçtiğini aktardı. Tenis Aile Birliği'nin yardımlarıyla kötü bir çevreden ve zararlı alışkanlıklardan çocukları uzak tutmak için çocukları önce kortlara getirdiklerini sonra ise turnuvalara dahil ettiklerini söyleyen Özer, çalıştırdığı öğrencilerinin aldığı başarıları şu şekilde sıraladı: 2017, 2018, 2019 Okul Sporları Batman Küçük Erkekler İl birinciliği, Kızlar İl ikinciliği, 2017-2018 Yıldız Erkekler İl ikinciliği, 2019 İl birinciliği, mahalli turnuvalarda 2017-2108 İl ikinciliği, Yıldız ve Küçükler'de İl birinciliği ve İl ikinciliği.

"ÇOCUKLARIN POTANSİYELİ ÇOK FAZLA"

Hilvan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan ve Tenis Aile Birliği ile iletişime geçen bir başka öğretmen Gökhan Hergüner ise başarılarını okulda ve ilçede bir tenis sahası olmadan okul bahçesinde çalışarak elde ettiklerini, çocukların potansiyelinin çok fazla olduğunu daha iyi imkanlarla çok daha iyilerini yapabileceklerini ifade etti. Hergüner öğrencilerin kazandıkları başarıları ise şöyle sıraladı: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor düzenlediği 14 Yaş Tenis turnuvasında Aslıcan Toprak İl birincisi, Büşra Bayraz İl üçüncüsü, erkeklerde Kerem Bagi il birincisi Şiyar İri İl ikincisi oldular. Mersin Okul Sporları Türkiye yarı finallerinde kız takımımız bölge ikinciliği elde etti. Okul sporları kapsamında düzenlenen Küçükler Tenis Turnuvası'nda kız takımımız il birincisi oldu. Okul sporları kapsamında düzenlenen Küçükler Tenis turnuvası Erkek takımımız İl ikinciliği kazandı. Şanlıurfa okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tenis Turnuvası erkek takımımız il birincisi olurken Şanlıurfa okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Tenis Turnuvası kız takımımız da yine il birinciliği kazandı."