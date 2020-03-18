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Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:07
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Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL - 27’nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:


20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)


21 MART CUMARTESİ 

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)


22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigHakemFenerbahçe Hes Kablo Kayserispor
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