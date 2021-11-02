Süper Lig’de 11’inci haftanın ardından

İSTANBUL - Süper Lig’in 11’inci haftası dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 26 gol atılırken 2.6 gol ortalaması yakalandı.



Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan karşılaşmalarda ev sahibi ekiplerin üstünlüğü dikkat çekti. Oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan haftanın deplasmanda gülen tek ekibi ise GZT Giresunspor deplasmanından üç puan çıkaran Fraport TAV Antalyaspor oldu.



HAFTANIN OLAYI: HATAYSPOR’UN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ



Süper Lig’in 11’inci haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı 6’ncı dakikada Lobjanidze’nin attığı gol ile 1-0 kazanan Hatayspor, 2’nci sıradaki yerini korumayı başardı. Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 8 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alan Hatayspor, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte bu sezon gol yemediği maç sayısını 5’e çıkardı.



FENERBAHÇE, KONYA’DAN AĞIR YARALI DÖNDÜ



Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aldığı mağlubiyetlerin ardından İttifak Holding Konyaspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, istediğini alamadı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, ligde 7’nci sıraya geriledi. Konyaspor, karşılaşmasında da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe’nin resmi maçlarda gol yeme serisi de 11 maça yükseldi.



Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Konya’da 3 puanın yanı sıra 3 de sakat bıraktı. Maç içerisinde Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia’nın sakatlıklarından dolayı zorunlu değişiklikler yapan teknik direktör Vitor Pereira, hafta içi oynanacak olan Royal Antwerp maçında bu futbolculardan yararlanamayacak.



HAKAN KUTLU GALİBİYETLE BAŞLADI



Süper Lig’in 10’uncu haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da göreve Hakan Kutlu getirilmişti. İstanbul ekibi, Kutlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u sahasında 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonucun ardından 8 maçlık galibiyet özlemine son veren Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’un Marius Sumudica ile yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisini de bitirmeyi başardı.



EMRE BELÖZOĞLU’NUN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Süper Lig’in 11’inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başaran İstanbul ekibi, puan tablosunda 10’uncu sıraya kadar yükseldi. Eski teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 8 gol atabilen Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ise çıktığı 3 maçta fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.