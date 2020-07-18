Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.