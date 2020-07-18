Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı
Son Dakika
Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete...
Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni eğitim eklendi
Son Dakika
Bakan Albayrak duyurdu: 31 yeni...
Kadınlarda sık görülen Lipödem’e (Ağrılı Selülit) dikkat
Kadınlarda sık görülen Lipödem’e (Ağrılı...
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun ilgi
Harami Yaylası'na, normalleşme döneminde yoğun...
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 07:00
0 Okunma
Süper Lig kulüplerinden ''Kadına şiddete dur de'' mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınŞiddetSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
MKE Ankaragücü'nde Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi
La Liga'da şampiyon Real Madrid
La Liga'da şampiyon Real Madrid
Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir
Aziz Yıldırım: Bu dava şike davası değildir
Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif
Mesut Özil'e 5 ülkeden teklif
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor
Türkiye'nin en büyük E-Spor etkinliği 65 ülkeden katılımla rekora koşuyor
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı