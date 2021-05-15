Süper Lig'i Galatasaray 2'nci, Fenerbahçe 3'üncü sırada tamamladı

15’inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi’nin çizgiye inip yaptığı ortada Babel’in penaltı noktasından kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
23’üncü dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Babel’in sağ kanatta rakibinden sıyrılıp yaptığı ortasına iyi yükselen Halil’in kafa vuruşunda kaleci Ertaç topu son anda tokatladı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.
29’uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi yerden ceza sahası içerisine pasını yolladı. Müsait pozisyonda bekleyen Emre Akbaba’nın tek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
39’uncu dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Tetteh pasını sağ kanattan bindiren Chebake verdi. Bu oyuncunun arka direğe yükselttiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Adem Büyük, takımını öne geçirdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
50’inci dakikada orta sahada Babel’den aldığı pasla hareketlenen Kerem’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
53’üncü dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Kerem’in ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Halil’in yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 1-1.
60’ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Şener’in sağ kanattan yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasa arka direkte Babel’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
86’ncı dakikada Şener’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Mohamed’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Ertaç kurtardı.
90+1’inci dakikada Gedson Fernandes’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem’in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç gole izin vermedi.
90+3’üncü dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Şener’in ceza sahasına doğru uzun yolladığı topta Mohamed kafayla topu arkaya aşırdı. Ceza sahası içerisine hareketlenen Oğulcan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
90+7’nci dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında kendi yarı alanından topu alan Mustafa, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına doğru kat etti. Kaleciye karşı karşıya kalan Mustafa’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 1-2
Süper Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.
13'üncü dakikada sap çaprazda Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta gitti.
18'inci dakikada İlhan Parlak'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Henrique'nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu:1-1
52'nci dakikada Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan topla ilerleyerek kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.
53'üncü dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topla buluşan Kvrzic'in şut auta gitti.
55'inci dakikada Sosa'nın serbest vuruşunda İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'e hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
58'inci dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
67'nci dakikada sağ kanatta Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu auta gitti.
87'nci dakikada Aziz Behich'in Ozan Tufan'a hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90'ıncı dakikada Fenerbahçe'de Valencia, kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu:1-1
90+9'uncu dakikada sağ kanatta Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topa kafayla vuran Serdar Aziz topu ağlara yolladı: 1-2)
Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 82 puanla 3'üncü, Hes Kablo Kayserispor ise 41 puanla 17'nci tamamladı.
DHA