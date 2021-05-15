Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441
ALTIN
501.444
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9225
EURO
10.1202
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
1994 model Lada Samara alıcısını bekliyor
1994 model Lada Samara...
Parke taşı temini ve döşenmesi işi 
Parke taşı temini ve...
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
Gayrimenkul satışı yapılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Süper Lig'i Galatasaray 2'nci, Fenerbahçe 3'üncü sırada tamamladı

Süper Lig’in 42’nci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek sezonu 84 puan ve averajla 2’nci sırada bitirdi. Galatasaray’ın gollerini 53’üncü dakikada Halil ve 60’ıncı dakikada Babel ve 90+3’üncü dakikada Oğulcan atarken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 39’uncu dakikada Adem’den geldi. Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, Süper Lig'İ Fenerbahçe, 3'üncü sırada tamamladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:49
11 Okunma
Süper Lig'i Galatasaray 2'nci, Fenerbahçe 3'üncü sırada tamamladı

15’inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi’nin çizgiye inip yaptığı ortada Babel’in penaltı noktasından kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

23’üncü dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Babel’in sağ kanatta rakibinden sıyrılıp yaptığı ortasına iyi yükselen Halil’in kafa vuruşunda kaleci Ertaç topu son anda tokatladı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

29’uncu dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi yerden ceza sahası içerisine pasını yolladı. Müsait pozisyonda bekleyen Emre Akbaba’nın tek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

39’uncu dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Tetteh pasını sağ kanattan bindiren Chebake verdi. Bu oyuncunun arka direğe yükselttiği topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Adem Büyük, takımını öne geçirdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

50’inci dakikada orta sahada Babel’den aldığı pasla hareketlenen Kerem’in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

53’üncü dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Kerem’in ara pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Halil’in yerden sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle gitti: 1-1.

60’ıncı dakikada Galatasaray öne geçti. Şener’in sağ kanattan yerden ceza sahası içerisine çevirdiği pasa arka direkte Babel’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

86’ncı dakikada Şener’in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Mohamed’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Ertaç kurtardı.

90+1’inci dakikada Gedson Fernandes’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem’in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, kaleci Ertaç gole izin vermedi.

90+3’üncü dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Şener’in ceza sahasına doğru uzun yolladığı topta Mohamed kafayla topu arkaya aşırdı. Ceza sahası içerisine hareketlenen Oğulcan’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

90+7’nci dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında kendi yarı alanından topu alan Mustafa, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına doğru kat etti. Kaleciye karşı karşıya kalan Mustafa’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE: 1-2

Süper Lig'in 42'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

13'üncü dakikada sap çaprazda Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Kvrzic'in ceza sahası dışından şutu yandan auta gitti.

18'inci dakikada İlhan Parlak'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Henrique'nin kafa ile vuruşu ağlarla buluştu:1-1

52'nci dakikada Attamah'ın ara pasında topla buluşan İlhan topla ilerleyerek kaleci Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu kaleci kurtardı.

53'üncü dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topla buluşan Kvrzic'in şut auta gitti.

55'inci dakikada Sosa'nın serbest vuruşunda İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'e hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

67'nci dakikada sağ kanatta Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutu auta gitti.

87'nci dakikada Aziz Behich'in Ozan Tufan'a hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 90'ıncı dakikada Fenerbahçe'de Valencia, kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu:1-1

90+9'uncu dakikada sağ kanatta Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topa kafayla vuran Serdar Aziz topu ağlara yolladı: 1-2)

Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 82 puanla 3'üncü, Hes Kablo Kayserispor ise 41 puanla 17'nci tamamladı.

DHA

Son Güncelleme: 16.05.2021 07:26
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGalatasarayFenerbahçeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ın şampiyonluğu böyle kutlandı
Beşiktaş'ın şampiyonluğu böyle kutlandı
Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik
Erdoğan’dan Beşiktaş’a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik mesajı
Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu
Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza yağdı
Antrenmanda baba olduğunu öğrendi
Antrenmanda baba olduğunu öğrendi
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
Şampiyonlar Ligi Finali, Dragao Stadı'nda oynanacak
Şampiyonlar Ligi Finali, Dragao Stadı'nda oynanacak
Serdar Acarhoroz: Bursaspor’u Kurtarmak İçin Geliyorum
Serdar Acarhoroz: Bursaspor’u Kurtarmak İçin Geliyorum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma