Süper Lig'i Galatasaray 2'nci, Fenerbahçe 3'üncü sırada tamamladı

Süper Lig’in 42’nci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek sezonu 84 puan ve averajla 2’nci sırada bitirdi. Galatasaray’ın gollerini 53’üncü dakikada Halil ve 60’ıncı dakikada Babel ve 90+3’üncü dakikada Oğulcan atarken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 39’uncu dakikada Adem’den geldi. Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken, Süper Lig'İ Fenerbahçe, 3'üncü sırada tamamladı.