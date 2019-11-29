Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5 TL, Maraton 27,5 TL, VIP 54 TL, Misafir Takım Tribünü 17,5 TL
KASIMPAŞA
Fatih Öztürk - Popov, Fernandes, Sadiku, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Quaresma, Koita
SAKAT: Pavelka, Thiam, Yusuf, Youssef
CEZALI: Veysel
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Scepovic
SAKAT: Boldrin, Vetrih, Atakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Protokol 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19,5 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan Kırıntılı - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic
SAKAT: Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş Polat
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur
CEZALI: Fernandes, Ceyhun
BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton-Kapalı Tribün: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Cebrail, Pazdan, Alihan, Pinto, Moke, Sedat, Kitsiou, Canteros, Hasan Kaya, Orgill
SAKAT: Oscar Scarione, Ante Kulısic
CEZALI: İlhan Parlak, Ricardo Faty
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GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome
SAKAT: Poko
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27,5 TL, Misafir Takım Tribünü 35 TL
FENERBAHÇE
Altay - Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Ozan, Rodrigues, Vedat
SAKAT: Max Kruse, Mevlüt Erdinç
CEZALI: Isla
DHA