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"Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı"

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'in önemli isimlerinden Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'u mağlup ederek kazanılan şampiyonluk hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı"

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep'in önemli isimlerinden Oğulcan Çağlayan, Hatayspor'u mağlup ederek kazanılan şampiyonluk hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:28
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"Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı"

İSTANBUL - İyi bir yapılanmayla büyük bir başarı elde ettiklerini dile getiren Oğulcan Çağlayan, "Çok mutluyuz, onurluyu ve gururluyuz. Geçen sene penaltılarda kaybeden bir takım vardı. Bu sezon yeni bir ekip kuruldu. Ben de kiralık olarak bu kadroya katıldım. 17 yaşında Gaziantep forması giymiştim ve ilk golümü atmıştım. Antep şehri benim için çok özel. Bugün de bu şampiyonluğu yaşamak nasip oldu. Şampiyonluk Antep şehrine, taraftarına ve camiasına armağan olsun. Umarım seneye de bu destek devam eder. Takımda kim kalır kim gider önemli değil, başkanıyla yönetim kuruluyla, hocasıyla ve personeliyle Süper Lig'de söz sahibi olacaktır. Çok iyi bir yapılanma ve çok iyi bir başkan var. Verilen her söz tutuluyor. Süper Lig çok iyi başkan ve çok iyi bir kulüp kazandı. 

"HAKKIMDA HAYIRLISI OLSUN"

Çağlayan, kendisi için yeni sezon planlaması yapmadığı belirtirken, "Çaykur Rizespor ile kontratım devam ediyor ve durumumu hiç bilmiyorum. Rizespor da çok büyük ve iyi bir camia. Bu sezon Avrupa kupasına katılma hakkını kaçırdılar. Bu konuyu hiç düşünmedim çünkü şampiyonluğa konsantre olmuştum. Şampiyonluk nasip oldu, şimdi tatilimi yapacağım. İlerleyen günlerde ne olur bilmiyorum, hakkımda hayırlısı olsun" dedi. 

"BU TAKIM ÇOK İYİ YERLERE GELECEK"

Takımda iyi bir planlamanın olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "Gelecek yıl bu takımda kimin olup olmayacağı çok önemli değil. Bu takım çok iyi yerlere gelecek. Bunu başaracak yönetim kurulu ve başkan var" açıklaması yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGazişehir GaziantepOğulcan ÇağlayanHatayspor
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