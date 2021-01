Sumudica, Çaykur Rizespor'a imzayı attı

RİZE - Teknik direktör Marius Sumudica, Çaykur Didi Stadytumu’nda düzenlenen imza töreni ile 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da yer aldı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, Stjepan Tomas ve ekibine çok teşekkür ettiğini ifade ederek, Rize’de olduğu süre içerisinde mutlu, ittifak içerisinde, dayanışma içerisinde güzel bir hocalık sürecini tamamladı. Artık bir yere geldik ve Thomas hocam da bunun gitmeyeceğini bize söyledi. Beraber ortak bu kararı almak kaydıyla yollarımızı ayırdık. İnşallah Thomas hocamız gittiği yerde çok başarılı olur. Yeni gelen hocamızın da bizde mutlu olacağından ve Rize’yi seveceğinden hiç tereddüdümüz yok. Öncelikle başarılı olmanın tek nedeni birlik ve beraberlik içinde olmak, birbirini sevmek ve kenetlenmek. Bu basın, sporcu, hoca, başkan yönetici, şehir ve taraftarlarla hep beraber olduğumuz sürece Rizespor’a hiçbir şey olmaz. Biz hocamız ile bu işi gayet güzel götüreceğimizden son derece eminim. İnşallah sportif başarılar da almak kaydıyla Rizespor’u d iyi yerlerde görürüz. Sportif başarı ve mutlu olmak hepsini bir arada götüreceğiz” dedi.



“DİLERİZ Kİ SUMUDİCA HOCAMIZ İLE YILLARCA BERABER GİDELİM, BUNDAN ZEVK DUYARIZ”



Hasan Kartal, sporcudan kopmanın çok zor olduğunu belirterek, hocaların her zaman iyi niyetli hareket ettiğini belirterek, “Kötüye giderken hoca diyor ki; ‘ben bırakayım belki yeni bir kan geldiği zaman daha iyi olur’ düşüncesiyle bu özveriyi yapıyor. Onun için dileriz ki Sumudica hocamız ile yıllarca beraber gidelim, bundan zevk duyarız. Hoca değiştirmek güzel bir şey değil. Yani insan olarak alışıyorsunuz Thomas’a çok alıştık, iyi bir insandı, iyi bir arkadaşımızdı ama gitti. Gitti diye de kendisiyle kopmadık. Şimdi ise Sumudica hocamız geldi, kendisiyle bir beraberliğimiz olacak. Buradan bir gün gidecek mutlaka ama gittiğinde de kopmayacağız. İyi niyetle götüreceğiz inşallah da uzun süre hocamızla devam ederiz” diye konuştu.



“SUMUDİCA’NIN SÖZLEŞMESİ BİR ÖNCEKİ KULÜPLE HEMEN HEMEN AYNI”



Marius Sumudica’nın sözleşmesinin Gaziantep FK’daki ile hemen hemen aynı olduğunu söyleyen Hasan Kartal, “Ayrı bir şey yok ama bizdeki hoca anlayışını biliyorsunuz. Hocamız ‘gitmek istiyorum’ dediği zaman daha iyi bir yere gitmek istiyorsa, burada mutlu değilse sık boğaz etmenin anlamı yok. Bırakacağız gidecek. Biz de baktık hocamız ile götüremiyoruz o zaman hocamız ne diyecek ‘gitmiyor başkan, yönetici arkadaşlar, ben bırakıyorum’ diyecek. Biz kimse ile problem yaşamak istemiyoruz, yaşamayacağız da” şeklinde konuştu.



“TRANSFERDE TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORUZ”



Transferde teknik direktörün istekleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Hasan Kartal, “Futbolu hoca yönetiyor. Hoca diyecek ki şunlar gidecek şunlar kalacak, şunları alacağız, şu eksiğimiz var ilk fırsatta bugün olmak kaydıyla başlayacak. Eksiklerimizi söyleyecek, gitmesi gerekenleri belirleyecek ona göre de biz üzerimize düşen görevi sportif direktörümüzün vasıtasıyla bu işi bir yola sokacağız” ifadelerini kullandı.



“YILMAZ BAL’IN GÖREVİ BEN OLDUĞUM SÜRECE DEVAM EDECEK”



Sportif direktör Yılmaz Bal’ın da görevinin kendisi olduğu sürece devam edeceğinin altını çizen Hasan Kartal, “Ben kendi ekibimi kurarken bu işten anlayan birileri ile çalışmak zorundayım. Kendi şirketimde de bu böyle. Yılmaz burada benim spor ile ilgili danışmanım. Bilen arkadaşım, danışacağım beni yönlendirecek kişi kendisi. Ben bilmiyorum çünkü bu işi. Onun için ekibi iyi kuracağız. Takıma hocam bakacak, Yılmaz ile birlikte dayanışma içinde olacak. Eksiği gediği birbirleri ile konuşacaklar, birbirlerine güvenecekler biz de bunlara sahip çıkacağız ve böylece başarılı olacağız. Birbirimizin açığını kapatacağız. Bizim sportif direktörün yanlışını, senin benim yanlışımı birileri kapatacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Böyle olursak başarılı oluruz yoksa birbirimizle problem yaşarsak tamamen ter düşersek çözüm olmaz ki. Birbirimizi eleştirmeyecek miyiz? Eleştirisiz olmaz. Ama doğruyu yönde eleştireceğiz, kırıcı yönde olmayacak. Onun için Rizespor’da bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Görüyorsunuz yönetimde bir problem yaşıyor muyuz? Kaç yıldır yönetimdeyiz 3’üncü yılımıza girdik bir problem yaşamadık. Niye, birbirimizi gerektiği zaman eleştiriyoruz ama özeleştiri yapıyoruz, hırpalamıyoruz” dedi.



“HOCAMIZ EKİBİNİ KENDİ KURACAK”



Sumudica’nın yardımcıları ile ilgili yöneltilen soruya ise Hasan Kartal, “Şimdi o hocamızın sorunu, ister onu ister ister bunu ister kendi ekibini kendi kuracak o benim sorunum değil. O hocanın sorunu. Ersin bizim çocuğumuz, ne zaman olsa bir araya gelebiliriz. Hocamız kimi isterse o kendi bileceği iş, bizle alakası yok. Ama Ersin bizden kopacak biri değil. Sevdiğimiz bir çocuk ne zaman, nerede bizimle birlikte olacağı belli olmaz, nasip” diye konuştu.



“KALPLERİ AYNI ANDA ATACAK İKİ İNSAN BİR ARAYA GELDİ ŞU ANDA”



Teknik direktör Sumudica ise yaptığı açıklamada, öncelikle basın toplantısına yoğun ilgi gösteren gazetecilere teşekkür ederek başladı. Deneyimli teknik adam, “Bu kadar gazetecinin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Kalpleri aynı anda atacak iki insan bir araya geldi şu anda. Gaziantep’i bıraktıktan sonra ara vermek istiyordum aslında. Gaziantep’ten ne olduğu ile ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gelecekte onlara şans diliyorum. Gerçekten büyük bir performans gösterdiğim bir kulüp oldu. 3’üncü sırada 31 puanla bıraktım ama benim için artık orası bitti. Şimdi hayatımın yeni bir sayfasını açıyorum yeni bir bölümdeyim” diye konuştu.



“BEN RİZE’YE 6 AYLIĞINA GELMEDİM”



Sumudica, “Başkanımıza sorduğunuz, her sene 2-3 hoca değiştirmesiyle ilgili olan soruya ben de cevap vermek istiyorum” diyerek şunları söyledi: “Ben son 8 senede çalıştığım hiçbir kulüpte 1 seneden az çalışmadım. Romanya, Türkiye, Arabistan olsun hep 3 antrenörden biri olarak gösterildim ve hiçbir zaman 1 yıldan önce takımdan ayrılmadım. Ben Rize’ye 6 aylığına gelmedim. Bana yarın 3-4 milyon euro’luk teklif gelirse, elimin tersiyle iteceğim bunu. Ben 1,5 senelik kontratımı bitirmek için geldim. Orta vadeli bir planım var, umarım bu uzun vadeliye döner. Çünkü iki tarafta da birbirinden memnun olursa bu 1,5 seneye, 1,5 sene daha arttırabiliriz. Bu yaşayacağım 1,5 sene içinde başkanım emin olabilir, onlar memnun olmadığı sürece ben hiçbir zaman gitme isteğimi iletmeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum hepinizin önünde. Ayrıldığımdan beri yurt dışından teklifler de geldi, kabul etmedim ama Rize’den teklif geldi, düşünmeden kabul ettim. Ben Türkiye’de çalışmayı seviyorum. Ben Gaziantep’ten ayrıldığımdan itibaren 2-3 menajer aradı, istediğin takıma gönderebiliriz seni dediler. Ben de sadece çalışacağım kulüp Rize dedim. Sizin önünüzde olduğum için söylemiyorum şu an bunu. Beni şu anana kadar tanımışsınızdır, ben lafı direkt söylerim. Gaziantep’te olmamamım sebebini herkes biliyor ama şu an profesyonel bir kulüpteyim. Herkes kulübün yanından ben şu ana kadar geldiğimden beri davranışlarını çok beğendim. Bu stadı biliyorum, burada oynadığımızda arkamda baskı oluşmuştu. Maçlarda bazen deliriyorum biliyorsunuz. Benim de arkamda deliren insanlar istiyordum. Bu deliliğin birleşmesiyle çok güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Rize’nin çok iyi oyuncuları var. Ben sportif direktörümüz Yılmaz Bal’ı da tebrik ediyorum transferler için. Bir önceki hocamızla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Geleceği ile ilgili iyi şanslar diliyorum. Bu oynadığımız son 2 maçla ilgili yorum da yapmak istemiyorum. Önemli olan 4 puanı almaktı. Bir hoca diğer hocayla ilgili bir şey söylemesi gerekiyorsa, ne söylemesini bilmesi lazım. Ben böyle bir şey yapmayacağım.”



“EĞER BİR AİLE OLAMAZSAK HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ”



Sadece Rizespor’a konsantre olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, “Tabi ki bir hata yaptığım zaman bana sorabiliriz ama ben maçları kazandığım zaman ya beni öğle yemeğine ya da akşam yemeğine götüreceksiniz, bunun sözünü istiyorum. Siz Rize’nin insanlarınız. Bir futbol kulübü eğer medya gücü arkasından olmazsa asla başarılı olmaz. Eğer bir aile olamazsak hiçbir şey yapamayız. Ben Gaziantep’te bunu başardığımı düşünüyorum. Bunun aynısını Rize’de de uygulamak istiyorum” diye konuştu.



“TÜRKİYE BENİM İKİNCİ ÜLKEM”



Bir basın mensubunun “Çayı seviyor musunuz?” sorusuna ise Sumudica, “Bir yerde baklavayı sevmem gerekiyor, burada çayı sevmem gerekiyor. Ben Türkiye’yi seviyorum. Ben Gaziantep’te Türk pasaportunu almak için her şeyi yaptım ama yardım sağlanamadı. Romanya pasaportuyla her yere gidebilirim, vizeye gerek yok ama ben bu ülkeye saygımı göstermek istiyorum. Ben burada para kazanıyorum, kalbimde burası. Ben Rize’den bahsetmiyorum, Türkiye’den bahsediyorum. Türkiye benim ikinci ülkem” dedi.



“UMARIM ÖLENE KADAR BU ÜLKENİN BAŞINDA DURUR”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Ben buraya gelirken başkanımızla ve yönetimle görüştüm. Cumhurbaşkanımızla görüşmedim. Benim Cumhurbaşkanımıza hayranlığım var. Spora da katkısı var, ülke için yaptıklarını hep takdir ettim. Bir gün tanışabilirsem çok mutlu olacağımı söyledim. Umarım burada kendisiyle tanışırım. Ülkesiyle çok şey yapan, uğraşan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkenin başında durur” açıklamasında bulundu.



“EN AZ 1 OYUNCU DAHA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM TAKIMA”



Transferler hakkında ise Sumudica, “Erik Sabo’yu aldık biliyorsunuz, beğendiğim bir oyuncuydu. Transferlerimizi beraber yapıyoruz; ne yönetim, ne ben. Bir de Damjan Djokovic geldi biliyorsunuz. Büyük işler başardı burada da başaracak göreceksiniz. En az bir forvet veya 2 de olabilir ama en az 1 oyuncu daha geleceğini düşünüyorum takıma” ifadelerini kullandı.



“HERHANGİ BİR SÜPER LİG MAÇI OLARAK GÖRÜYORUM FENERBAHÇE MAÇINI”



Fenerbahçe maçı hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: “Mesut Özil çok iyi bir oyuncu, saygı duyuyorum ama ben her futbolcuya saygı duyuyorum. Fenerbahçe maçı çok zor bir maç olacak. Daha 3 gün önce Başakşehir maçı oynadık, takımın yarısı yoktu, neredeyse yenebilirdik. Kafamızda yenileceğiz veya berberlik için gidiyoruz durumu yok. Böyle bir düşünceyle gideceksek asla gitmeyelim. Oyuncularımıza da söyleyeceğim; böyle düşünen varsa Rize’de kalsın diyeceğim. Herhangi bir Süper Lig maçı olarak görüyorum Fenerbahçe maçını.”



“BEN SAVAŞIMI, KAVGAMI VERİYORUM, O KAVGAYI, SAVAŞI SAHA DA GÖRMEK İSTİYORUM”



Sumudica sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bu takım için ölmeyecek, bu takım için canını vermeyecek oyuncular için kaptan olsun, en iyi oyuncu olsun; Geldi buraya savaşmıyor, yedek kulübesinde yanımda oturur. Ben görüyorsunuz yedek kulübesinde deliriyorum. Ben savaşımı, kavgamı veriyorum, o kavgayı, savaşı saha da görmek istiyorum. Son 2 maçta takımım bunu yaptı. Rizespor göreceksiniz bundan sonra hiçbir zaman hiçbir oyuncuya boşuna para vermeyecek. Son bir söz vereyim. Bu takım Sumudica ile beraber hiçbir zaman son 2-3 hafta düşmeye oynayan takım pozisyonuna gelmeyecek. Bunun sözünü size veriyorum. Benim şu anki hedefim ilk 12 içine girmek. Tabii ki bu 12’nci sırayı niye söylüyorum; bu küme düşme ile alakalı uzaklaştığınız bir alan. Geldim şu an takımı yoluna sokacağım için kolay değil ama seneye bu takım en az ilk 8 içine girecek. Daha iyisine gidersek neden olmasın.”