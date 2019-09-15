Sümeyye dünya ikincisi

(DHA)

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonada finale yükselen Sümeyye Boyacı, finalde dünya ikinciliğini elde etti. Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde Türkiye'yi temsil etti.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı. İSTANBUL (DHA)

BAKAN KASAPOĞLU MİLLİ YÜZÜCÜLERİ KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü finallerinde yarışan Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile şampiyonada 6'ncılık elde eden Beytullah Eroğlu ve 8'inci olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Şampiyonadaki derecelerinden dolayı milli sporcuları kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Finallerde büyük heyecan yaşadık. Gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. ANKARA (DHA)