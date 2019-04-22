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Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananları santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü kadın, çocuk ve engelli bireylerin sporla kurduğu ilişkiyi fotoğraflarla ortaya koymak amacıyla ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmanın kazananları santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törende ödüllerini aldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:17
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Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Sports Business Club Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ‘Benim Gözümden Spor’ başlıklı fotoğraf yarışmasında katılımcılar ‘Spor ve Kadın’, ‘Spor ve Çocuk’ ve ‘Engelsiz Spor’ kategorilerinde yarıştı.

Sporun kadın, çocuk ve engelli bireylerin hayatındaki rolünü vurgulamak amacıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde, P Blok Ajans Kurucu Ortağı Fethi İzan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu, Olimpiyat Oyunları Resmi Fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu, Reuters Şef Foto Muhabiri Murad Sezer ve Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Zeynep Sezerman gibi usta isimler yer aldı.

Yarışmanın kazananları düzenlenen ödül töreninin ardından belli oldu. ‘Spor ve Çocuk’ kategorisinde Emre Bostanoğlu, ‘Spor ve Kadın’ kategorisinde Emirkan Cörüt, ‘Engelsiz Spor’ kategorisinde ise Delizia Flaccavento çektikleri fotoğraflarla birinciliği elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SporRuhFotoğrafİstanbul Bilgi Üniversitesi
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