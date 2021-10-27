Sportquality, Türk sporuna şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor 

DİNÇER KARACALAR

Progroup Uluslararası Danışmanlık firmasının “Sportquality” markası, Türk sporuna uluslararası şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor. Milli Tekvando Genç Kadın Sporcuların destekçileri arasında bulunan Progroup Uluslararası Danışmanlık firması ve destek veren kurumlar, Tekvando’da Avrupa Şampiyonluğu’nun Türkiye’ye getirilmesine değer kattı. 1- 3 Ekim 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ve 25 ülkeden 32 takımın katıldığı “Uluslararası Albanian Open G1 Taekwondo Gençler Kategorisi”nde, Türkiye Tekvando gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Markalaşmada, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin rolü büyük

“Sportquality” markası hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Bir ülkenin marka olması sadece ürünleri ile değil, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile de mümkündür. Progroup olarak buradan yola çıktık ve “Sportquality” markasını oluşturduk. Sportquality ile ilgili özel sektör sponsorlukları ve destekleri alınarak, Türk sporunun uluslararası rekabet edebilir duruma gelmesinde değer oluşturmaya devam edeceğiz. Sportquality’nin, Turquality çalışmalarıyla entegre yada ayrı bir sektör olarak kapsama alınması konusunda Ticaret Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler planlıyoruz.” dedi.

Kadın spor takımlarının “Sportquality” kapsamına alınması hedefleniyor

Progroup’un Turquality konusundaki öncülüğünü ve liderliğini, Sportquality markasıyla sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Progroup olarak sektörümüzde her zaman kurucu vazifesini üstlenerek, paydaşlarımız ile paylaşan durumdayız. Şu an, Turquality kapsamında olan ve ihracatı olan markalar ana paydaşlarımız arasındadır. Türkiye’miz için hep öncü ve kurucu olmayı kendimize hedef edindik. Tekvando sporunda milli genç kadın sporcularımıza destek olduk. Önce örnek olmamız gerekiyor ki, yaygınlığı olabilsin. İlk olarak, Tekvando Genç Kadın Sporcularımızın Olimpiyatlara hazırlanmasına destek oluyoruz. Aslında hedefimiz, yüzme, voleybol, boks, basketbol gibi kadın spor takımlarımıza Sportquality kapsamında destek verilmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.

İşi kurarken, değer oluşturmak öncelik olmalıdır

Bir işte değer oluşturmanın öneminin altını çizen Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“Eğer, işinizin amacını Türkiye’ye değer oluşturmak olarak belirlerseniz, tüm paydaşlarınıza değer oluştururken, kendinizde işinizde değer ve estetik oluşturursunuz. Sportquality’nin bu amaçla kuruculuğunu üstlendik. Bir ülke, bir şirket veya bir birey, kendi ürününde iyi olabilir. Ancak, bunların yanında spor, kültür ve sanatınızda markalaşma olursa, sürdürülebilirlik ve görünebilirlik daha yüksek ve etkili olacaktır. Dolayısı ile Sportquality’nin, şirketlere ve ülkemize en büyük katkısı, global anlamda ülke imajını artırarak sürdürülebilirlik ve görünebilirlilik sağlaması olacaktır. En büyük faydası, ülke imajımızı artmasına katkıda bulunmasıdır. Turquality yönetim ve destekleri ile ilgili danışmanlık yaptığımız firmalar, doğal olarak Sportquality’nin üyesi oluyor. Kazanımlarımıza katkısı olan tüm paydaşlarımız adına Türkiye’mizin ve paydaşlarımızın yaşamlarını zenginleştiriyoruz. Başarılı çalışmaları kimin yaptığından öte, önemli olan Türkiye’mizin başarısıdır.” şeklinde konuştu.