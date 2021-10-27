Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,511.24
ALTIN
546.69
DOLAR
9.50
STERLİN
13.07
EURO
11.05
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sportquality, Türk sporuna şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor 

Progroup’un “Sportquality” markası, Türk sporuna uluslararası şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor 

27 Ekim 2021 Çarşamba 13:26
5 Okunma
Sportquality, Türk sporuna şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor 

DİNÇER KARACALAR

Progroup Uluslararası Danışmanlık firmasının “Sportquality” markası, Türk sporuna uluslararası şampiyonluklar getirmeyi hedefliyor. Milli Tekvando Genç Kadın Sporcuların destekçileri arasında bulunan Progroup Uluslararası Danışmanlık firması ve destek veren kurumlar, Tekvando’da Avrupa Şampiyonluğu’nun Türkiye’ye getirilmesine değer kattı. 1- 3 Ekim 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen ve 25 ülkeden 32 takımın katıldığı “Uluslararası Albanian Open G1 Taekwondo Gençler Kategorisi”nde, Türkiye Tekvando gençler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. 

Markalaşmada, spor, kültür ve sanat faaliyetlerinin rolü büyük 

“Sportquality” markası hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi: 

“Bir ülkenin marka olması sadece ürünleri ile değil, kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile de mümkündür. Progroup olarak buradan yola çıktık ve “Sportquality” markasını oluşturduk. Sportquality ile ilgili özel sektör sponsorlukları ve destekleri alınarak, Türk sporunun uluslararası rekabet edebilir duruma gelmesinde değer oluşturmaya devam edeceğiz. Sportquality’nin, Turquality çalışmalarıyla entegre yada ayrı bir sektör olarak kapsama alınması konusunda Ticaret Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler planlıyoruz.” dedi. 

Kadın spor takımlarının “Sportquality” kapsamına alınması hedefleniyor 

Progroup’un Turquality konusundaki öncülüğünü ve liderliğini, Sportquality markasıyla sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti: 

“Progroup olarak sektörümüzde her zaman kurucu vazifesini üstlenerek, paydaşlarımız ile paylaşan durumdayız. Şu an, Turquality kapsamında olan ve ihracatı olan markalar ana paydaşlarımız arasındadır. Türkiye’miz için hep öncü ve kurucu olmayı kendimize hedef edindik. Tekvando sporunda milli genç kadın sporcularımıza destek olduk. Önce örnek olmamız gerekiyor ki, yaygınlığı olabilsin. İlk olarak, Tekvando Genç Kadın Sporcularımızın Olimpiyatlara hazırlanmasına destek oluyoruz. Aslında hedefimiz, yüzme, voleybol, boks, basketbol gibi kadın spor takımlarımıza  Sportquality kapsamında destek verilmesini hedefliyoruz.” diye konuştu. 

İşi kurarken, değer oluşturmak öncelik olmalıdır   

Bir işte değer oluşturmanın öneminin altını çizen Dr. Salim Çam, şunları kaydetti: 

“Eğer, işinizin amacını Türkiye’ye değer oluşturmak olarak belirlerseniz, tüm paydaşlarınıza değer oluştururken, kendinizde işinizde değer ve estetik oluşturursunuz. Sportquality’nin bu amaçla kuruculuğunu üstlendik. Bir ülke, bir şirket veya bir birey, kendi ürününde iyi olabilir. Ancak, bunların yanında spor, kültür ve sanatınızda markalaşma olursa, sürdürülebilirlik ve görünebilirlik daha yüksek ve etkili olacaktır. Dolayısı ile Sportquality’nin, şirketlere ve ülkemize en büyük katkısı, global anlamda ülke imajını artırarak sürdürülebilirlik ve görünebilirlilik sağlaması olacaktır. En büyük faydası, ülke imajımızı artmasına katkıda bulunmasıdır. Turquality yönetim ve destekleri ile ilgili danışmanlık yaptığımız firmalar, doğal olarak Sportquality’nin üyesi oluyor. Kazanımlarımıza katkısı olan  tüm paydaşlarımız adına Türkiye’mizin ve paydaşlarımızın yaşamlarını zenginleştiriyoruz. Başarılı çalışmaları kimin yaptığından öte, önemli olan Türkiye’mizin başarısıdır.” şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
SportqualityTürk Sporuna şampiyonluklar Getirmeyi Hedefliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamzaoğlu: Trabzonspor’dan alacağımız puanlar önemli
Hamzaoğlu: Trabzonspor’dan alacağımız puanlar önemli
Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi
Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkanlığa seçildi
Beşiktaş kendine geldi
Beşiktaş kendine geldi
Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var
Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var
Galatasaray zirve yarışında yara aldı
Galatasaray zirve yarışında yara aldı
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
LARİN, KARTAL'I UÇURDU
LARİN, KARTAL'I UÇURDU
Kayserispor, 4 maçtır kazanamıyor
Kayserispor, 4 maçtır kazanamıyor
Denizli'de Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nın 5'incisi yapıldı
Denizli'de Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nın 5'incisi yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma