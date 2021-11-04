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Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 31'inci dakikada penaltıdan ve 38'inci dakikada Gonçalves, 41'inci dakikada Paulinho ve 56'ncı dakikada Sarabia kaydetti.

04 Kasım 2021 Perşembe 01:16
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Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 

9'uncu dakikada Sporting gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topla sol kanattan savunma arkasına sarkan Sarabia, topu yerden içeri çevirdi. Paulinho'nun şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

10'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sarabia, topu yerden içeri çevirdi. Arka direkte Gonçalves'in vuruşunda kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı. 

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Josef'in indirdiği top, Sporting savunmasından sekip Larin'in önünde kaldı. Larin'in şutunda kaleci Adan topu çelmeyi başardı.

29'uncu dakikada Sporting penaltı kazandı. Atılan uzun topla savunma arkasına sarkan Gonçalves, Rıdvan Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi.

30'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Gonçalves, meşin yuvarlak ve kaleci Ersin'i farklı köşelere gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada fark 2'ye çıktı.Matheus Nunes'in pasıyla ceza sahasına giren Gonçalves, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

41'inci dakikada Sporting bir gol daha buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Paulinho, Montero'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlara gitti: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı Sporting'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48'inci dakikada sol kanattan gelişen Sporting atağında Sarabia ortasını yaptı. Doğrudan kaleye yönelen top direkten oyun alanına geri döndü.

56'ncı dakikada Sporting farkı 4'e çıkardı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Matheus Reis, çizgiye kadar inip içeri çevirdi. Welinton'un uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Sarabia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Necip ortasını yaptı. Can Bozdoğan'ın kafayla içeri çevirdiği topa arka direkte Ghezzal kafayla vurdu. Top üstten auta gitti.

90'ıncı dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Josef, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sporting sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti.

Sergen Yalçın: Sorumlu benim, oyuncular değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0’lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4’üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting’e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı. Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sporting CPBeşiktaşFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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