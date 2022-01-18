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Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

18 Ocak 2022 Salı 14:14
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Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de bu sezona 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı. 

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı. 

Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 

Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir.

8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri,  İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSpor Toto Süper LigAhmet Çalık Sezonu
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