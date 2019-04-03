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SosyalBen Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor

SosyalBen Voleybol Takımı, Şişli İlçesi Ortaokullar Arası Yıldız Kız Voleybol Şampiyonasında kupayı kazanmak istiyor.

SosyalBen Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor

SosyalBen Voleybol Takımı, Şişli İlçesi Ortaokullar Arası Yıldız Kız Voleybol Şampiyonasında kupayı kazanmak istiyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:28
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SosyalBen Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor

İSTANBUL - Türkiye'de ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini amaçlayan SosyalBen Vakfı'nın öncülüğünde Gönüllü Atölye Koçu Olimpik Sporcu Özge Kırdar'ın oluşturduğu programlarla, Ekim 2018 tarihinden bu yana Fuat Soylu İlkokulu'nda antrenmanlarını sürdüren SosyalBen Voleybol Takımı, Şişli İlçesi Ortaokullar Arası Yıldız Kız Voleybol final mücadelesini kazanarak kupanın sahibi olmak istiyor. 

SosyalBen Voleybol Takımı koçluğunu üstlenen Vestel Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Özge Kırdar'ın liderliğinde 16 kız çocuğu 4 Nisan Perşembe 11.00'de Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde oynanacak final maçına hazırlıklarını devam ettiriyor. Fuat Soylu Ortaokulu'nda okuyan çocukların spor ve sporculukla ilgili aşamalarını destekleyen bir program dahilinde SosyalBen Voleybol Takımı, gençlerin, spor ve voleybol konusunda yeteneklerini geliştirecek aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Ayrıca voleybol konusunda yetenekleri keşfedilen 8 çocuk, Türk Hava Yolları Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın alt yapı antrenmanlarına katılma fırsatı elde etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SosyalBen Voleybol Takımışampiyonluk
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