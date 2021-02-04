Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
409.320
DOLAR
7.1228
STERLİN
9.7176
EURO
8.5282
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
Ordu Ünye Organize Sanayi...
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sonunda Ali Akman kadro dışı oldu

04 Şubat 2021 Perşembe 16:22
9 Okunma
Sonunda Ali Akman kadro dışı oldu

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Ali Akman’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bursasporlu taraftarlar Ali Akman'ı Cimer'e şikayet etti..Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman’ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TARAFTAR ALİ AKMANI ŞİKAYET ETTİ

Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’a etik dışı transferi sonrası bir Bursaspor taraftarı, 18 yaşındaki futbolcuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet etti.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman konusu kapanmıyor. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transferi olması ve bunu ilk etapta gizlemesi gündem oluşturdu. Anlaşmaya göre sezon sonuna kadar formasını giyeceği Bursaspor’da da kadro dışı kalan Ali Akman’a bir şok da taraftardan geldi. Yeşil-beyazlı bir taraftar, genç golcüyü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne şikayet etti. Taraftarın CİMER’e gönderdiği mesaj şu şekilde: "27 ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri’nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı  olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon Euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri’nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır."

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.02.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
SONUNDA ALİ AKMAN KADRO DIŞI OLDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürdü
Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
Bayram Bektaş, yeniden A Milli Futbol Takımı'nda
Türk atletizminin yıldızları piste çıkıyor
Türk atletizminin yıldızları piste çıkıyor
Beşiktaş kan kaybediyor
Beşiktaş kan kaybediyor
Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi
Fenerbahçe derbide zafere kilitlendi
Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi
Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi
Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor
BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI
BURSASPOR TARAFTARI’NIN ALİ AKMAN İSYANI
Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi
Adil Cenkçiler "Bu Önceki Yönetimin Suçu" Dedi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma