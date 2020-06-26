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Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor

Demir Grup Sivasspor, pazar günü oynayacağı oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki takibini sürdürmek istiyor.

26 Haziran 2020 Cuma 16:59
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Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor

SİVAS - Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya sakatlığı nedeniyle Yasin Öztekin çalışmaya katılmadı. Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan mutlak 3 puan hedefleyen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi toplantısında, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin bir biri ile oynayacağı haftalara girdiklerini hatırlatarak, bu dönemi kendilerinin kayıpsız geçmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Demir Grup Sivasspor, rakiplerin olası puan kayıplarını değerlendirerek son haftalarda yeniden şampiyonluk yarışına ortak olma hesapları yapıyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte teknik heyet, futbolcu ve kulüp personeli bugün 7'nci kez koronavirüs testine tabi tutuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporHes Kablo Kayserispor Maçı
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