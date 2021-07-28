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Sivasspor'un rakibi Petrocub Hincesti kente geldi

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:40
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Sivasspor'un rakibi Petrocub Hincesti kente geldi

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turu rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti, özel uçakla Sivas'a geldi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Havalimanından çıkan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların rüzgar ve soğuk havadan etkilendiği görüldü. Takım akşam saatlerinde Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub takımı yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sivassporun Rakibi Petrocub HincestiSivasspor
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