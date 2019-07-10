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Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor

Sivasspor, Bolu Gerede'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İzinden dönen Kone de kampa katıldı.

Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor

Sivasspor, Bolu Gerede'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. İzinden dönen Kone de kampa katıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
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Sivasspor'un Bolu kampı sürüyor

BOLU - Sivasspor yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu Gerede'de bulunan bir otelin tesislerinde sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından tesiste bulunan gölün etrafında koşu yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın transfer görüşmeleri için Ankara'da olması nedeniyle takımı yardımcı antrenörler çalıştırdı.

KONE TAKIMDAN AYRI DÜZ KOŞU YAPTI

Fildişi Sahilli futbolcu Arouna Kone de izninin bitmesinin ardından takımının Gerede'deki kampına katıldı. Kone takımdan ayrı düz koşu yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporBolu GeredeKamp
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