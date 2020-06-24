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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 14:57
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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS - Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında sahasında HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporHes Kablo KayserisporHazırlıkMaç
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