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Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu bonservisi ile 3 futbolcuyu ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

06 Ekim 2020 Salı 10:00
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Sivasspor Avrupa'dan önemli transferler yaptı

2020/2021 Sezonu birinci transfer döneminde Demir Grup Sivasspor Kulübüne transfer olan ve ayrılan oyuncuların listesi şöyle:

TAKIMA YENİ KATILANLAR

Jorge Felix - Piast Gliwice (2 yıl)

Max Gradel - Toulouse (2 yıl)

Fayçal Fajr - Getafe (2 yıl)

Kerem Atakan Kesgin -  Göztepe (3 yıl)

Casimir Ninga - SCO Angers (1 yıl kiralık)

Robin Yalçın - Yeni Malatyaspor (1 yıl)

Olarenwaju Kayode -  Shakhtar Donetsk (1 yıl kiralık)


SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Emre Kılınç (Galatasaray)

Paul Papp (Sözleşme sonu)

Cem Özdemir (Sözleşme sonu)

Fatih Aksoy (Alanyaspor)

Fernando (Kiralık sözleşme sonu)

Petar Skuletic (kiralık sözleşme sonu)


SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLENLER

Traore (Giresunspor)


KİRALANAN OYUNCULAR

Furkan Sağman (Sivas Belediyespor- kiralık)

Volkan Eğri (Sivas Belediyespor- kiralık)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TransfetDemir Grup SivassporFutbolFutbolcu
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