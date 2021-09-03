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Sivas Valiliği'nden TFF'ye çocuk taraftar tepkisi

03 Eylül 2021 Cuma 15:25
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Sivas Valiliği'nden TFF'ye çocuk taraftar tepkisi

SİVAS - Sivas Valiliği, Sivasspor için taraftar kültürü oluşturmak için çocuklara yönelik başlatılan 'Minik Yiğidolar takımına sahip çıkıyor' projesi kapsamında son oynanan Göztepe maçına giren çocukları 'Usulsüz taraftar alımı' olarak değerlendirerek kulübe para cezası uygulayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında geçen hafta oynanan müsabakada Sivas Valiliği'nce başlatılan 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında PCR testleri yapılan 217 küçük yaştaki çocuklar tribünlerde maçı izleyerek takımlarını destekledi. Ancak TFF, bu uygulamayı salgın tedbirlerine uyulmaması ve usulsüz seyirci olarak nitelendirerek kulübe 100 bin lira para cezası uyguladı. 

Konu üzerine Sivas Valiliği yazılı açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Valilikten yapılana açıklamada, "Futbola olan ilginin küçük yaşlarda başlatılması, şehrimizi Süper Lig'de temsil eden Demir Grup Sivasspor'a taraftar desteği sağlanması ve taraftar kültürü oluşturulması için 3 sezon önce sosyal bir proje olarak başlatılan 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi bu yıl da devam etmektedir. Öğrenciler bu sezon da Demir Grup Sivasspor'un evinde oynadığı maçlara Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde götürülmektedir. Salgın tedbirleri kapsamında 12 yaş üzeri PCR testi yapılan öğrencilerimiz, test sonuçlarına göre stadyumdaki yerini almaktadır. Ancak, Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında 29.08.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında istenilen salgın tedbir kararlarına uyulmasına rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘usulsüz seyirci alınması’ olarak nitelendirilerek cezai işlem uygulanmıştır. Kesilen bu ceza Sivasspor Kulübü'müze değil; Sivasspor taraftarına, oluşturulmaya çalışılan taraftar kültürüne ve sınıf dışı öğrenme etkinliklerine kesilen bir cezadır. Bu cezanın maddi bedeli, şehrimizin gözbebeği Sivasspor'umuzca değil tarafımızca karşılanacak olup, manevi yansımalarını ise siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. TFF’nin bu yanlış kararından en kısa zamanda geri döneceğine inanıyor, özellikle kırsaldan misafir edilen Minik Yiğidoların heyecanının, coşkusunun sekteye uğramaması için projemizin, belirlenen salgın kriterlerine uygun şekilde devam edeceğinin bilinmesini isteriz" denildi.

DHA

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Sivas ValiliğiTFFye çocuk Taraftar Tepkisi
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