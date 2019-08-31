Sivas Belediyespor - Kardemir Karabükspor: 6-1

SİVAS,(DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 1'inci hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Sivas Belediyespor karşılaşmayı 6-1 kazandı.

12'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında ceza sahasında topla buluşan Ercüment Eray Ataklı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0



15'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada Ömer Faruk Emeç kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-0



23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa Aydın'ın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Ömer Faruk Emeç topu ağlara gönderdi. 3-0



60'ıncı dakikada orta sahada topla buluşan Mustafa Aydın top sürdükten sonra ceza sahası dışında yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 4-0



74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Sivas Belediyespor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ercüment Eray Ataklı yerden düzgün bir vuruşla köşeden topu filelere gönderdi. 5-0



78'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Melih Berat Aslan kafayla topu filelere gönderdi. 5-1



90+1'inci dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası önünde topu sert vuran Mustafa Aydın topu ağlarla buluşturdu. 6-1



STAT: Muhsin Yazıcıoğlu



HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Kenan Özcan (xx)



SİVAS BELEDİYESPOR: Hayrullah Mert Akyüz (xx), Turgut Selim Özdemir (xxx), Taner Yalçın (xxx), Mustafa Aydın (xxx), Burak Asan (xx) (Dk.59 Gencay Ertan x), Serkan Yavuz (xx) (Dk.79 Mehmet Fatih Ayık x), Kerem Kaya (xx), Şevki Çınar (xx) (Mustafa Aydoğdu x), Ömer Faruk Emeç (xxx), Fatih Çolak (xx), Erüment Eray Ataklı (xxx)



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz (x), Arda Belen (x), Emre Eser (x), Berkay Yılmaz (x), Ömer Çelik (x) (Dk. 46 Melih Berat Arslan x), Fatih Tultak (xx), Abdullah Sezgin (x), Cihan Aydın (x), Fatih Kızılay (x) (Dk.61 Barboros Kılıç x), Berk Kervankıran (x), Batuhan Kurt (x)



GOLLER: Dk.12-74 Ercüment Eray Ataklı, Dk.15, 22(Pen) Ömer Faruk Emeç, Dk.60, 90+1 Mustafa Aydın, (Sivas Belediyespor), Dk.78 Melih Berat Aslan (Kardemir Karabükspor)



SARI KARTLAR: Fatih Çolak, Burak Asan, Şevki Çınar, Kerem Kaya (Sivas Belediyespor), Furkan Kızılay (Kardemir Karabükspor)



KIRMIZI KART: Dk.40 Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)