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'Sinyor' son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'Sinyor' son yolculuğuna uğurlandı

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:35
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'Sinyor' son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (DHA)

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu, son yolculuğuna uğurlandı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu'nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

83 yaşında hayatını kaybeden Can Bartu'nun cenaze namazına Bartu ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü Eski Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Kulübü Eski 2'nci Başkanı Şekip Mosturoğlu, Şenes Erzik, Samet Aybaba, Ümit Davala, Rıza Çalımbay, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tuncay Şanlı, İsmail Kartal, Ömer Onan, Ali Yıldırım, Ferit Şahenk, Mehmet Ali Aydınlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda seveni katıldı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze nazmının ardından omuzlarda cenaze aracına götürülen Can Bartu, Karacaahmet Mezarlığı'na alkışlar ile uğurlandı. Bartu'nun sevenleri cenaze aracının arkasından bir süre alkışladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinyorSon Yolculuğunaönce VatanFenerbahçeTürk FutboluCan Bartu
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