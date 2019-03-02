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Shinji Kagawa'dan gülümseten 'hamam' anısı

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, "Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir" dedi.

Shinji Kagawa'dan gülümseten 'hamam' anısı

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, "Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:29
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Shinji Kagawa'dan gülümseten 'hamam' anısı

İSTANBUL / DHA

Kulüp dergisine konuşan Kagawa'nın röportajı şöyle;

“Japonya’daki tüm çocuklar gibi ben de Tsubasa’dan çok etkilendim. Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu.”

“Bu bir Japon özelliği olarak yaptığınız işe kendinizi tamamen vermeniz gerekiyor. Bu zaten herhangi bir işte öğretilen bir olgudur. Sanırım benim ruhumda da aldığım bu özellik var, bunu futbola uyguluyorum diye düşünüyorum.”

Beşiktaş’tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim.”

“Japonya televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.”

“Bu kadar köklü tarihi olan bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmak, kesinlikle çok mutluluk verici bir his. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla Japon futbolcu buraya gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım diye düşünüyorum.”

“Çok mutluluk verici bir andı. Böyle bir maçta, hele ki on dukuzuncu saniyede gol atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay olacak bir durum değil. Ben de aynı fikirdeyim, bu belki de evrenin, futbol tanrısının verdiği bir hediyeydi. Bu başarının tekrarını getirmek de, çok çok önemli. Böyle küçük şeylerle çok şımarmamak lazım. Ciddi bir şekilde bundan sonraki maçlara hazırlanmam gerekiyor diye düşünüyorum.”

“Bundan daha fazlası olamaz diye düşündüm, ateşlilik konusunda özellikle. Taraftarlar, stadyumun atmosferi gerçekten inanılmaz... Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Taraftarların benim üzerimdeki beklentilerinin farkındayım, bunu karşılamak için sezon sonuna kadar çıkabileceğim bütün maçlarda elimden ne kadar geliyorsa, herkesi mutlu etmek için sonuna kadar çalışacağım.”

KAGAWA 'HAMAM' ANISINI ANLATTI

“Boş zamanlarımda genellikle alışverişe gitmeyi çok seviyorum, gezmeyi de aynı şekilde. Ama bunların dışında en çok hem kaldığım otelde hem diğer yerlerde hamama gitmeyi çok seviyorum. Hatta son zamanda başımdan geçen komik bir anım oldu. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, “Sen Japon musun?” diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece “Japon’um” demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. En önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi “Son zamanlarda Beşiktaş’a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?” diye sordu. “İyi bir oyuncuya benziyor” diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve “Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim” dedim (gülüşmeler).”

“Ben buraya çok isteyerek ve arzulayarak geldim. Arkadaşlarım ile birlikte takımı iyi yerlere, iyi noktalara getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim; takıma destek vermeleri, bizim arkamızda olup bize cesaret vermeleri... Bundan sonra diğer takımlarla puan farkını kapatıp, ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ShinjiKagawaHamamAniönce VatanBeşiktaşJapon Futbolcu
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