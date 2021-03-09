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Sezonun başlamadığı amatör ligde, futbolcuların 1 yıllık maaşı peşin ödendi

Kayseri’de koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıldır ara verilen Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri EMAR Grup FK, futbolcuların mağdur olmaması için 1 yıllık maaşlarını peşin olarak ödedi. Kulüp Başkanı Emre Arıkan (31), “Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 268 kulüpten borcu olmayan tek takım biziz” dedi.

09 Mart 2021 Salı 15:35
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Sezonun başlamadığı amatör ligde, futbolcuların 1 yıllık maaşı peşin ödendi

KAYSERİ - Türkiye genelinde geçen yıl Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından liglere ara verildi. Aradan geçen 1 yıllık sürede amatör ligde maçlar henüz oynanmadı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de bulunan EMAR Grup FK, geçen süreçte futbolcuların mağdur olmaması için yıllık ücretlerini peşin olarak ödüyor. Geçen yıl salgının ortaya çıkmasıyla futbolcularına 1 yıllık peşin ödeme yapan kulüp, bu yılda sezonun henüz başlamamasına rağmen oyuncuların 1 yıllık ödemelerini peşin olarak gerçekleştirdi. Kayseri EMAR Grup FK Başkanı Emre Arıkan, "Antrenmanlarımız 3 aydır devam ediyor. Çalışmalarımızı ciddi şekilde artırarak devam ettirmekteyiz. Hedefimiz Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk. Zirveye ortak olacağımızı düşünüyoruz. Bu yolda da profesyonel olarak emin adımlarla gidiyoruz. Başarılı, ama daha önce sağlıklı bir sezon diliyorum. Bölgesel Amatör Lig'de yer alan 268 kulüpten borcu olmayan tek takım biziz diyebiliriz. Özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere bütün futbolcularımızın ödemelerini nakit olarak yaptık. Ayrıca takımın geçmişten gelen hiç borcu yok” diye konuştu.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE FUTBOLCULARIMIZI MAĞDUR ETMEDİK"

Geçen süreçte futbolcuları mağdur etmediklerini belirten Arıkan, “Pandemi döneminde BAL oynanmayacak denmesine rağmen biz spora yatırımdır diye bütün ödemeleri gerçekleştirdik.  Bunu gururla ifade etmek istiyorum. Pandemi döneminde futbolcularımızı mağdur etmedik. Mağdur etmeyeceğiz. Türkiye genelinde de Kayserimizin ciddi bir reklamı oldu. Normal zamanın dışında pandemi de döneminde Bölgesel Amatör Lig'in oynanmadığı ve oynanmayacağı söylentilerinin olduğu şu dönemde borçları bitiren tek takım unvanı ile gururluyuz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Amatör LiğSezon
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