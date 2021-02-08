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Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim

Sergen Yalçın, "Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Sahada! Biz zaten sezon başından beri VAR'dan bir şey kazanamadık. İlk maç penaltı aldık. VAR ile ilgilenmiyoruz Gerekirse VAR oyuna karışmasın, fark etmez. Yeter ki bıraksınlar sahada mücadelemizi verelim" dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 09:33
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Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim

Süper Lig'in 24'üncü haftasına Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Tekrardan yarışın içine girdiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Tekrar lig yarışının içine kendimizi attık, pozisyonumuzu yakaladık. Bizim için çok önemliydi. İkinci yarıdaki ilk maçımızı kazandık. Bizim için bu maç çok değerliydi. 10 kişi kaldıktan sora daha değerli oldu. İnanılmaz mücadeleyle kazanmayı bildik. Bu tarafı çok önemliydi. Futbolcularımın hepsine teşekkür ediyorum. Saygı duymamız lazım. Oynayan, oynamayan fark etmez, birlik beraberlik var. Bunu bu akşam gördük. Mücadele etmeyi, savaşmayı hiç bırakmayacağız. Bunu net şekilde gösterdik. 10 kişi kalmamıza rağmen inanılmaz özverili bir oyun oynadık. Oyunu biz yönlendirdik. Gol arayışında olan takım uzun süre eksik olmamıza rağmen bizdik. Herkesin yüreğine, ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

"BENİM OYUNCULARIM HİÇBİR ZAMAN SAVAŞI BIRAKMAZ"

Sezonun geri kalanında da savaşarak oynamaya devam edeceklerini söyleyen Yalçın, "Benim oyuncularım hiçbir zaman kabullenmez, savaşmayı bırakmaz. Bu bunan sonra da böyle olacak. Tüm maçları böyle savaşarak oynayacağız. Bundan önceki 2,3 maçta gördüğümüz şeyler sağlıklı değildi. Hakemlerin maç yönetim şekilleri beklediğimizin dışında. 2 sarı kart olabilir, onunla ilgili bir sorun yok. Verilen kararlar, nedense biz duran top kullanmak istediğimiz zaman düdük çalınmıyor, Biz kullanmak istiyoruz, onlar oynatıyor. Geçen hafta 20 dakika oyun durdu. 7 dakika oynattı. Orada da 2, 3 dakika durdu ama yine 7 dakika oynattı. Bu normal bir durum değil. Faulleri, bazı pozisyonları bazen abartıyoruz ama hakem arkadaşların nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın mücadelemizi verelim. Bırakın sahada mücadelemizi verelim kim şampiyon olacaksa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Oluruz ya da olmayız. Ama dışardan karışmayın" şeklinde konuştu.

"BIRAKIN MÜCADELİMİZİ SAHADA VERELİM"

75 dakikada 10 kişi oynamanın takımı etkilediğini ve zor bir durum olduğunu belirten Yalçın, "Oyuncular için de zor bir durum. Burada enerji lazım. Daha fazla koşmak lazım, kolay değil Benim oyuncuları sonuna kadar savaşacak. Her maçta aynı oyunu oynamak için elimizden geleni yapacağız. Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Sahada! Biz zaten sezon başından beri VAR'dan bir şey kazanamadık. İlk maç penaltı aldık. VAR ile ilgilenmiyoruz Gerekirse VAR oyuna karışmasın, fark etmez. Yeter ki bıraksınlar sahada mücadelemizi verelim" dedi.

"9 KİŞİ DE KALSAK AYNI MÜCADELEYİZ VERECEĞİZ"

N'Sakala'nın kırmızı kart pozisyonu hakkında da konuşan Yalçın, "Çok profesyonel bir davranış değil. Bazen oyuncular kontrolü kaybedip böyle kartlar görebiliyor. Kendisi de hatalı hareketini anladı. Kontrol etmesi lazım. Kırmızı kart için özellikle uyarıyoruz. 10 kişi kalmayalım diye. Futbol bu yüzden güzel, enteresan. Kırmızı kart oluyor, penaltı oluyor.10 kişi olsak da kazanıyoruz. 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınBeşiktaş
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