Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1352
ALTIN
495.594
DOLAR
8.7038
STERLİN
12.0264
EURO
10.3520
Hazine'ye ait 17 adet taşınmazın satış ihalesi yapılacak
Hazine'ye ait 17 adet...
2021 Yılı Proje ve Uygulama İşleri İçin Ön Yeterlik İlanı
2021 Yılı Proje ve...
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt istasyonu
Ayvalık'ta icradan satılık akaryakıt...
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru Alıyor
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru...
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Bakırçay Üniversitesi 12...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Serdar Avcı, WBC kemeri için efsanevi boksör Muhammed Ali'nin salonunda çalışıyor

29 Haziran 2021 Salı 10:33
5 Okunma
Serdar Avcı, WBC kemeri için efsanevi boksör Muhammed Ali'nin salonunda çalışıyor

İSTANBUL - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette dünya şampiyonu olan Serdar Avcı, Dünya Boks Konsey (WBC) Asia Silver kemeri için hazırlıklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde devam ediyor.

Uzun zaman ara verdiği boksa UBO yarı ağır sıklet şampiyonluğuyla dönen Serdar Avcı, WBC kemeri için efsanevi boksör Muhammed Ali'nin Miami'de bulunan spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Kemer için oldukça iddialı olduğunu söyleyen Avcı'nın ABD'deki hazırlıklarında antrenörlüğünü ise boksun diğer bir efsanesi Mike Tyson'un da antrenörlüğünü üstlenen Stacey Mckinley yapıyor.

SERDAR AVCI: MUHAMMED ALİ'NİN SALONUNDA, BAŞKA BİR EFSANE TYSON'UN ANTENÖRÜYLE ÇALIŞIYORUM

Bir boks efsanesinin salonunda, başka bir boks efsanesinin antrenörüyle çalıştığını belirten Serdar Avcı, "WBC kemeri için Amerika'da kamptayım. Antrenmanlarımı Muhammed Ali'nin Miami'de bulanan salonunda gerçekleştiriyorum. Buradaki kampta antrenörlüğümü ise Mike Tyson'ın da antrenörlüğünü üstlenmiş Stacey McKinley yapıyor. WBC kemerine verdiğimiz önem ve ne kadar iddialı hazırlandığımızın bir göstergesi bu. Yoğun bir kamp dönemi oluyor. Sabah, akşam ağır antrenmanlar yapıyoruz. McKinley ile çalışmak da oldukça güzel. Ondan da öğrendiğim birçok şey var. En iyi organizasyonlarda ülkemi gururlandırmak için hazırlıklarıma devam ediyorum. Dünyanın en prestijli kemerlerinden olan WBC için ringe çıkacağım. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Orhun Güngördü'ye desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Daha önce hedefimin bütün kemerleri toplamak olduğunu söylemiştim. Bu amaç için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serdar AvcıWBC KemeriEfsanevi Boksör Muhammed Ali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve Batalla Sahaya İndi
Ve Batalla Sahaya İndi
Mustafa Er: "Her Mevki İçin Oyuncu Bakıyoruz"
Mustafa Er: "Her Mevki İçin Oyuncu Bakıyoruz"
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig şampiyonu belli oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig şampiyonu belli oldu
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı
Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj
Galatasaray'dan PSV'ye net mesaj
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
Türk güreşçilerden 10 madalya
Türk güreşçilerden 10 madalya

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma