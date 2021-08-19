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Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım

Dünya şampiyonu boksör Serdar Avcı, "Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istiyorum" dedi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 11:06
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Serdar Avcı: Bir dünya şampiyonluğu daha kazanacağım

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek dünya şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, Avcılar'a geldi. Uzun süre ara verdiği boksa yeniden başlayarak 'UBO Dünya Şampiyonu' olan Serdar Avcı, Dünya Boks Konseyi Asian Silver kemer maçı için hazırlıklarını sürdürürken Avcılar'da yakında açılacak profesyonel boks okulu nedeniyle ilçeye geldi. Ukrayna'da kazandığı altın kemer ile birlikte Avcılar'a gelerek Belediye Başkanı Turan Hançerli'yi ziyaret eden Avcı, Avcılar'dan da dünya ve olimpiyat şampiyonu boksörler yetişeceğine inandığını söyledi. 

Sohbet sırasında burnundaki kemiklerin kırıldığını, 6 kez ameliyat olmak zorunda kaldığını anlatan Serdar Avcı, Amerika'nın Florida Eyaleti'nde 15 Ekim'de iki kez dünya şampiyonluğu bulunan Ivan Shvayko ile karşılaşacağını söyledi. Daha önce dünya boksunun efsanevi isimleri Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi önemli isimlerinin kazandığı bu kemeri Türkiye'ye getirmek istediğini belirten Serdar Avcı, "Bu altın kemeri de kazandıktan sonra tekrar Avcılar'a geleceğim" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, belediye olarak iki branşta faaliyet gösterdiklerini ifade ederken, Serdar Avcı'ya başarı dileklerini iletti. Hançerli, Avcılar'dan da boks branşında önemli sporcular yetişeceğine inandığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Serdar AvcıBoks
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