Serdar Acarhoroz Timsah Arena İçin TOGG ile Görüşüyoruz Dedi.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da üretilecek olan yerli otomobil markası TOGG ile Bursa Stadı Timsah Arena’ya isim sponsoru olması için görüşmeler başladıklarını açıklayan Serdar Acarhoroz “Türkiye’nin 5. büyük takımına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un isim haklarını birleştirmek için görüşmelere başladık. Bursa’mızın en değerli iki markasının birbirine sahip çıkarak destek olmasını planlıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecektir ifadelerini kullandı.