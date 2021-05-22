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Serdar Acarhoroz Timsah Arena İçin TOGG ile Görüşüyoruz Dedi.

Bursaspor Kulübü Başakan adaylarından Serdar Acarhoroz sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:40
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Serdar Acarhoroz Timsah Arena İçin TOGG ile Görüşüyoruz Dedi.

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bursa’da üretilecek olan yerli otomobil markası TOGG ile Bursa Stadı Timsah Arena’ya isim sponsoru olması için görüşmeler başladıklarını açıklayan Serdar Acarhoroz “Türkiye’nin 5. büyük takımına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un isim haklarını birleştirmek için görüşmelere başladık. Bursa’mızın en değerli iki markasının birbirine sahip çıkarak destek olmasını planlıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam edecektir ifadelerini kullandı.

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