Serbest Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonası’na hazır

ANKARA - Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yer alacak Serbest Stil Erkek A Milli Takım sporcuları, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Biz bütün imkanları sunacağız, minder onların işi" dedi.



Budapeşte’de 28 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Stil Erkek A Milli Takımı, Ankara Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Şampiyonada alacakları sonuçlarla Türkiye'yi mutlu etmek istediklerini ifade eden başkan Eroğlu, "Takımlarımızın faydalandığı önemli kamp merkezlerinden birisindeyiz. Cumartesi sabahı Serbest A Milli Takımımızın Macaristan yolculuğu başlıyor. Ben de kafilede olacağım. Hazırlıklarımızın tamamına yakını bitti. Takımlar belli. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda güreş ailemizi, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Eskiden olduğu gibi tekrar altın madalyaları, İstiklal Marşı ile haberdar etmek istiyorum. Buna gücümüz de enerjimiz de var. Takımlarımızı gençleştirdik. Sadece bugünün takımını değil 2024'ün, 2028'in ve hatta 2032'nin temellerini atıyoruz. Şu an 3-4 genç çocuğumuz var. Feyzullah Aktürk U23'te 15 gün sonra Avrupa Şampiyonu oldu. Bu takıma aldık. Daha başka gençlerimiz de var. Tecrübeyle gençliği sentezleyip dünümüzü ve bugünümüzü ihmal etmeden geleceğe yatırım yapacağız. Güreş her zaman bu işi başarmış ender sporlardan biri’’ dedi.



"MASA BAŞINDA DA KAYBETMEYECEĞİZ"



Başkan Eroğlu, güreşi güreşçilerin yönetmesi gerektiğini söyleyerek, "Bakın karşınızda kravatlı ve takım elbiseli bir federasyon başkanı yok. Sizin kardeşiniz, defalarca Dünya, Avrupa şampiyonu olmuş, Olimpiyat 2'nciliği kazanmış, bu işte ter akıtmış emek vermiş bir federasyon başkanı var. Ben dedim ki, 'Kamplarda, alanlarla olacağım.' Şimdi eşofmanımla karşınızdayım. Dolayısıyla bu bir ekip ve ruh işi. Bütün milli takımlarımız kendilerine tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğun ve misyonun farkındalar. Biz de onların yanında önder olarak en başarılı şekilde mindere çıkmak için elimizden geleni yapacağız. U23'te güreşen kardeşlerimle gurur duydum. Hepsi kanının son damlasına kadar bir Türk güreşçisine yakışan bir olgunlukla mücadelesini verdi. Tarihte ilk defa kadın takımının Avrupa şampiyonu olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Önümüz açık, imkanımız var. Onlara bütün imkanları sunacağız ve sonrasında minder onların işi. Masa başında da kaybetmeyeceğiz. Çok güçlüyüz. Güreşte Türkiye, dünya genelinde söz sahibi ülkelerden birisi. Geçmişimiz ve mazimiz ortada’’ diye konuştu.



Takım antrenörü Levent Kaleli ise, "Avrupa Şampiyonası geldi. Çok güzel bir kamp ve iyi bir hazırlık yaptık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızı daha iyi bir şekilde hazırlayıp bayrağımızı göklere çıkaracağız. Seçimlerden sonraki üçüncü kampımızdı. 20 gündür kamptayız. Güzel bir çalışma ortamı var. Avrupa Şampiyonası'na hazırız’’ dedi.



"BAYRAĞIMIZI GÖKLERE ÇEKTİRECEĞİZ"



Şampiyona öncesi duygularını aktaran Serbest stilde 97 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk de, ‘’İlk altın madalyamı U23'de kazandım. Şu an ilk defa A Milli Takım kadrosunda mücadele edeceğim. Başarımı burada da aynı şekilde taçlandırmak için elimden geleni yapacağım. Hocalarım ve takımdaki büyük tecrübeli ağabeylerim Taha Akgül, Soner Demirtaş, Selahattin Kılıçsallayan bana yardımcı oluyor. İnşallah altın madalya ile İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göklere çektirmek istiyorum. Çok iyi şekilde hazırlandık. Şu an takımın en küçüğü olarak ilk defa büyüklerde güreşeceğim. İnşallah amacım 100'üncü altın madalyayı kazanmak. Bu süreçte kampımız çok güzel geçti. 3 haftalık yoğun bir tempoda çalıştık. Son hafta da dinlenmeye çekildik. 28 yıldır takım halinde şampiyon çıkmıyordu. Bunu başaracağımıza inanıyoruz’’ diye konuştu.