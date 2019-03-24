Şenol Güneş: Üç puanla ayrılmak istiyoruz

ESKİŞEHİR (DHA)

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Türkiye, Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyunculardan Burak Yılmaz ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı'ndaki toplantıda konuşan Güneş, Moldova ile zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ifade ederek, “Yarınki maç bizim için önemli, Aynı şey Moldova için de. Yarın kendi sahamızda ciddi bir maç oynayacağız. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için bir adım daha atmak istiyoruz. Bu maçın zorluğunu biliyoruz. Kağıt üzerinde daha iyi görünmemizin bir yardımı yok. Saha içerisinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Epureanu benim bildiğim kadarıyla kadroda yok galiba sakatlığı sebebiyle. İyi bir oyuncu, iyi bir karakter, son dönemlerde ağır sakatlıklar geçirdi, Moldova takımı için önemli bir oyuncu” dedi.

Takımdaki sakatlıklarla ilgili bilgiler veren Güneş, “Şu anda Emre, Gökhan, Mahmut, Ozan çok ciddi boyutta değil ama ufak tefek rahatsızlığı olan arkadaşlar var, yorgunluğu olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla hangisi öndeyse bu maçta onunla başlayacağız. Ciddi boyutta sakatlık yok ama kadroya alıp almama, 11’de oynayıp oynamama konusunda kararlı değilim. O yüzden cevabını vermiyorum. Rahatsız olanların isimlerini söyledim. Sadece oynamayan olarak Ozan dün de idmanı yarıda bıraktı. Onun dışında ciddi görünen sakatlık yok ama kasıklarında, arka adalesinde gerginlik olanlar var. Yaş olarak tabii bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor, heyecanını daha dikkatli kullanıyor. Madem ki yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için Avrupa Şampiyonası gören oyuncunun tekrar görmesi gurur verici. Dünya Kupası'nı görmenin ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya, o dünyada olmak istiyoruz. Değişiklik olabilir. Oyun itibarıyla orada biraz daha orta sahayı kalabalık tutup sertliğe karşı oynamak zorundaydık. Burada rakibin ikinci bölgede oynayacağı bölgelerde biraz daha farklı bir oyun formatı çıkarabiliriz. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontra atağı benimsemiş. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Daha önce Eskişehirspor'da forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü soran gazeteciler için değerlendirme yapan Şenol Güneş, “Her gün gelişerek devam ediyor. Bazı süreleri hızlı geçti. O da oynamaya aday futbolcularından bir tanesi. Bu kadar kısa zamanda hem kulüpte hem milli takımda oynamak önemli. Eskişehirspor onun gelişimine katkı yaptı. Geleceği parlak olur. Bizim beklentimiz milli takıma katkı yapması” ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: CENK BENİ RAHATLATIYOR

Milli takımın başarılı forveti Burak Yılmaz da istedikleri sonucu almak için sahaya çıkacaklarını belirterek, “İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Milli takımımız için kadroya bakmaksınız her zaman umutlu olmak gerekiyor. Çok genç arkadaşlarımız var. Merih, Dorukhan ve Mert. Çok genç ve tecrübeli arkadaşlarımız var. Çok iyi bir ortam var. Basın mensuplarına bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Forvet hattında Cenk ile geçmişte de beraber oynadık. Santrfor olarak sahada onun gibi bir oyuncunun olması beni rahatlatıyor. Beni iyi anladığını hissediyorum. Hocamıza yardımcı olma açısından Emre ağabeyin çok daha büyük payı var. Takımda çok güzel bir hava oldu. İnşallah böyle devam edip yarın da gereğini yaparız” dedi.

Gazetecilerin hedeflerini sorması üzerine Burak Yılmaz şunları söyledi: “Bir Avrupa Şampiyonası gördüm. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası daha var. Kendimi iyi hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na giden kadroda olabilir miyim bilmiyorum. Dışarıdan da olsa dualarım uzun vadede Avrupa Şampiyonası gidebilmektir.”

ANTRENMANI TARAFTARLAR DA İZLEDİ

Basın toplantısının ardından A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş yönetiminde antrenman yaptı. İlk 15 dakikası basına ve taraftara açık olan idmanda Güneş antrenmanda oyuncularla kısa bir konuşma yaptı. Tribünlerde millileri izleyenler ise antrenmanı cep telefonlarına kaydetti.