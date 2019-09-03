Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz

İSTANBUL, (DHA)

Önlerinde iki maçı kazanıp sonrasındaki Fransa maçıyla grupta final yapmayı hedeflediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk'u da yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



EMRE BELÖZOĞLU: "ESKİ SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİP, YENİ SPONSORLARIMIZA DA HOŞGELDİNİZ DİYORUM"



Yemekte söz alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, organizasyon için teşekkür ederek, "Benim için efsane denildi ama burada birçok değerli efsaneler var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Düzenlenen organizasyonda ayrıca 31'inci yaş gününe giren file bekçisi Sinan Bolat'ın doğum günü de kutlandı.