Şenol Güneş: Desteği görünce sorumluluğumuz iki kat artıyor

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Çinli akıllı telefon üreticisi vivo arasında "A Milli Takım Ana Sponsorluğu" anlaşması imzalandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında online olarak düzenlenen imza töreni ve basın toplantısına TFF Başkanı Nihat Özdemir, vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu, TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz ve vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran katıldı. İmza töreni ve basın toplantısını medya mensupları da "zoom" uygulaması aracılığıyla takip etti.



NİHAT ÖZDEMİR: PANDEMİYE RAĞMEN SPONSOR GELİRLERİMİZİ YÜZDE 42 ORANINDA ARTIRDIK



TFF Başkanı Nihat Özdemir, imza töreninde yaptığı konuşmada çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, "Öncelikle imza törenimize online olarak katılan, bizleri ekranları başından izleyen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bugün futbola değerli yatırımlar yapan, uluslararası bir marka ile önemli bir iş birliğine imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Salgın nedeniyle bir arada değiliz ancak yeni nesil teknolojinin bize sunduğu imkânlarla lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden vivo, bugün atacağımız imzayla, gurur kaynağımız A Milli Takımımızın ve federasyonumuzun ana sponsoru ve 'akıllı telefon ortağı' olacak. Bildiğiniz gibi, milli takımımızın başarıları, global şirketlerin de ilgisini çekmeye başladı. Federasyonumuz bugüne kadar hep dünyanın en önemli markaları ile yola çıktı. İlk kez Çin menşeli bir iş ortağımızla çalışmanın heyecanını yaşayacağız. Son nesil teknolojinin öncüsü vivo ile bizleri çok önemli başarılara taşıyacağına inandığımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Küresel bir teknoloji şirketi olan vivo'nun üç ay önce Türkiye pazarına açılma kararı, bizleri çok önemli hedefler için buluşturdu. Güçlü bir markanın ülkemize verdiği değer ve milli takımımıza desteğinden dolayı çok mutluyuz. Türk futboluna ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyor, sponsor ailemize 'hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.



Pandemiye rağmen sponsor gelirlerini yüzde 42 oranında artırdıklarını kaydeden Özdemir, "Yaptığımız bu güç birliği, Dünya Kupası elemeleri ve EURO 2020 finalleri öncesinde millîlerimize ekstra motivasyon kaynağı olacak. İş ortaklığımız iki yılla başlıyor ancak bu birlikteliğin daha uzun dönemler devam edeceğini umuyorum. Bütün dünya gibi ülkemiz de salgın sürecinin olumsuz etkilerini yaşıyor. Ancak biz Futbol Federasyonu olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çaba gösteriyoruz. Pandemiye rağmen, A Milli Takımımızın EURO 2020 finallerine kalmasıyla birlikte sponsor gelirlerimizi yüzde 42 oranında artırdık. Bu süreçteki beşinci sponsorumuz vivo oldu" dedi.



"GRUP BİRİNCİSİ OLARAK FİNALLERE KATILMAYI ÇOK ARZULUYORUZ"



Milli takımın grup birincisi olarak Dünya Kupası'nda yerini alacağına inandığını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şenol Güneş hocamızın önderliğinde yazacağımız yeni başarı hikâyeleriyle hem büyük gurur yaşıyor hem de Türk futbolunun önünü açacak yeni anlaşmalara imza atıyoruz. Yetenekli ve ortaya karakter koyan bir takımımız var. 'Bizim Çocuklar'a çok güveniyoruz. Önümüzdeki mart ayı ile birlikte 2022 Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız. Elemelerde, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleştik. Grup birincisi olarak finallere katılmayı çok arzuluyoruz. En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç'i görüyoruz. Elemelere bu iki takımla art arda oynayacağımız maçlarla başlayacağız. İki ülkeyi daha önceki senelerde yendik, yine yeneceğimize inanıyorum. Diğer rakiplerimizi de asla hafife almayacağız ve bu zorlu gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Finallerin ilk defa Orta Doğu'da yapılacak olması, kupanın dost ülke ve stratejik ortağımız Katar'da düzenlenmesi, bizler için ayrı bir önem taşıyor. İnşallah 2018 Dünya Kupası'nın sponsorlarından, 2022 Dünya Kupası'nın da destekçisi olan yeni iş ortağımız vivo ile birlikte Katar'da yerimizi alacağız. Tüm motivasyonumuz, tüm çalışmalarımız, 2021 ve 2022 yılında Türk futbolunun Avrupa'da ve dünyada başarılarıyla konuşulması içindir. Birlik ve beraberlik içerisinde, halkımızın desteği ve sponsorlarımızın itici gücüyle bu hedeflerimize ulaşacağız. Konuşmama son verirken emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. vivo'ya tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Son olarak da Covid-19 tedavim sürecinde, beni yalnız bırakmayan, arayan, soran, mesaj atan ve mesaj yayınlanan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu mücadelede tüm ülkemize başarı diliyorum."



ANDREW LİU: BU MUHTEŞEM ÜLKEDE AĞIRLANMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ



A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirten vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu ise şunları söyledi:



"Bu güzel ülkeye ve insanlarına sağlam bir bağlılıkla Ağustos 2020'de Türkiye pazarına girmekten onur duyduk ve bugün kararlılığımıza ve adanmışlığımıza yönelik somut bir adım atıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile bizi 'resmi akıllı telefon ortağı', daha da önemlisi önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye A Milli Takımı'nın güvenilir ortağı yapacak bir anlaşma imzalıyoruz. vivo olarak insanları kendine saygı duymaya ve enerjik bir yaşam tarzına sahip olmaya teşvik etmenin önemine inanıyoruz. FIFA World Cup'ın 2018 ve 2022 resmi sponsoruyuz ve geçen ay UEFA 2021'e sponsorluğumuzu duyurmuştuk. Spor ve uluslararası turnuvalarda desteğimizi sağlamaya kararlıyız ve vermeye devam edeceğiz. Futbol tutku ve coşku dolu bir spor ve dünya çapında milyonlarca taraftara neşe ve heyecan veriyor. Futbolun ruhu, titiz ve sürekli ilerlemeyle yakından alakalı. Bunlar hem Türk futbolunun hem de vivo'nun ulusal ve global arenada paylaştığı değerler. vivo olarak, bu heyecan verici yolculukta A Milli Takımı'nın ve Türk taraftarlarının gerçek bir ortağı olmak istiyoruz. Türkiye'de her açıdan 'Dev Oynuyoruz!'. Amacımız, bir ekip ve tek bir hedef etrafında birleşmek, hayattan en iyi şekilde yararlanmak ve birlikte daha canlı hissetmek. Bu sponsorluk ile bu muhteşem ülkede ağırlanmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz."



ŞENOL GÜNEŞ: DESTEĞİ GÖRÜNCE SORUMLULUĞUMUZ İKİ KAT ARTIYOR



Türkiye A Milli Takım Teknik Direktör Şenol Güneş ise kendilerine verilen destekleri gördükçe sorumluluklarının ik kat arttığını dile getirdi. Deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"İş yapıyoruz ve işin ciddiyeti, sorumluluğu var. Bu desteği görünce sorumluluk da iki kat artıyor. Ülkemizin en ücra köşesinden dünyanın her yerinde yer alan insanımız başarı bekliyor. Artık bir aile olduk ve bu aile olmanın da bir sorumluluğu var. Dev markalar da yanımızda; o markaları da mahcup etmemek, beklentilerine cevap vermek ve oyun karakterimizi ortaya koyarak halkımızın beklentisine cevap vermek istiyoruz. Ortalığı karıştırarak ve işi bozarak gideceğimiz yolda yalnızlığı hissederiz. Tüm sponsorlara teşekkür ederim. Dünyanın bir ucundan, Çin'den gelen bu desteğe teşekkür ediyorum. Yola çıktığımızda düşündüğümüz başarıya yakalamak için çok çalışacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum."



İMZALAR DİJİTAL ATILDI



Yapılan konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile vivo Türkiye CEO'su Andrew Liu tarafından imzalar dijital olarak atıldı.



İmza töreninde TFF Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından vivo Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu Kıran'a A Milli Takım forması takdim edildi.



Yapılan anlaşma ile vivo, A Milli Takım'ın "Ana Sponsoru" ve "Resmi Akıllı Telefon Ortağı" oldu. Daha önce FIFA 2018 Dünya Kupası'nın ana sponsorları arasında yer alan vivo, Türkiye Erkek Futbol Milli Takımı haricinde, FIFA 2022 Dünya Kupası ve EURO 2020 turnuvalarının da resmi akıllı telefon ortağı.