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Seleznov, Bursaspor'da küllerinden doğdu

Kariyerinde geçtiğimiz sezon çöküş yaşayan Yevgen Seleznov, Bursaspor formasıyla hayat buldu. Sezon sona ermeden geçen sezonki hücum performansını 4’e katlayan Ukraynalı golcü, takımının da hücuma en çok katkı veren oyuncusu konumunda yer alıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 13:56
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Seleznov, Bursaspor'da küllerinden doğdu

BURSA - Türk futbolunda Akhisarspor’da gösterdiği performans ile ismini duyuran ancak Ege ekibinde yaşadığı sıkıntıların ardından form grafiği düşüşe geçen Yevgen Seleznov, Bursaspor’a gelişinin ardından büyük çıkış yaptı. Bu sezon sergilediği performansla geçtiğimiz sezondan daha iyi bir görüntü çizen ve bunu da istatistiklerine yansıtan Ukraynalı golcü, aynı zamanda takımının da Süper Lig yolunda en güçlü hücum silahı haline gelmiş durumda.

AKHİSARSPOR’DA PARLADI

Ukrayna ekibi Dnipro’da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2016-17 sezonunda Kardemir Karabükspor ile Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Seleznov, 16 maçta 6 gol ve 2 asist ile öne çıktı. 2018 yılının Ocak ayında Akhisarspor’a geçen 34 yaşındaki santrfor, ikinci yarıdan itibaren yer aldığı Ege ekibinde ise sezonu lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil 22 maçta 10 gol ve 2 asist ile tamamladı.

GALATASARAY İSTİYORDU

Bu performansının ardından Galatasaray’ın da transfer listesine giren Seleznov, kendi ifadesine göre kulübü Akhisarspor’un buna izin vermemesiyle Ege kulübünde kaldı. Ardından kadro dışı bırakılan deneyimli golcü, sezonun önemli bölümünü maç yapmadan geçirirken daha sonrasında gittiği İspanya’nın Malaga Kulübü’nde de eski formunu yakalayamadı. Seleznov, geçtiğimiz sezon 24 maçta sadece 4 gollük performans sergiledi.

BURSASPOR İLE YENİDEN YÜKSELİŞ

Bu sezon başında Bursaspor’a transfer olan Yevgen Seleznov, küllerinden doğdu. Yeşil beyazlı forma ile çıktığı ilk 2 maçta birer gol ve asist kaydeden tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde 22 maçta forma giyerken 8 gol ve 2 asist kaydetti. Kupadaki 4 maçta da 3 gol ve bir asist ile oynayan Ukraynalı golcü, sezon genelinde şu ana dek 26 maçta kaydettiği 11 gol ve 3 asistlik katkısıyla takımının Süper Lig yolculuğunda da önemli rol oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SeleznovBursasporYevgen Seleznov
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