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Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. İnan, "Burada futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu" dedi.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:50
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Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray, evinde Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim’in yanına gelerek açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu Selçuk İnan, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. "Bugün size hayatımın en önemli bir parçası olan futbolculuk kariyerimi bu sezon itibariyle sonlandırdığımı söylemek için buradayım" diyen İnan, şu açıklamalarda bulundu:

"Aylarca düşündüm. Hocamızla da istişare ettik. Kolay olmadı ancak böyle bir karar aldık. Bu vesileyle başlangıçta yanımda olan şu an giderken de yanımdan olan hocama bana göstermiş olduğu sevgiden ve verdiği değerden dolayı teşekkür ederim. Onun bende yeri ayrı. Onu çok seviyorum. Bu bağlamda çocukluk hayalim olan Galatasaray’da futbol oynamak, bu formayı terletmek ve kaptanlığını yapmak benim için onurdu. Başarılarında, başarısızlığında 9 sene boyunca beraber olmak bir onurdu. Futbolu bırakırken hüzünlüyüm ama üzgün değilim. Çünkü futbolculuk kariyerimdeki her şeyi gönül verdiğim forma ile başardım. Bu benim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarını çok seviyorum. Onlarla büyük başarılar yakaladım. Onlardan ayrılmak biraz zor olacak ama dışarıda göstermiş oldukları sevgi, saygı benim için hiçbir şeye değişilmez. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah ne görev verirlerse her zaman Galatasaray’a hizmet etmek için burada olacağım. Yöneticilerimiz, başkanımız, herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu camia da kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, evlendim aile oldum. Birçok şeyi burada yaşadım. Son olarak her şeyin sonu var. Bu da bitti. Her sonun bir başlangıcı da var. Hepinizin çok seviyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk İnanGalatasaray
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